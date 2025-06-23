Политика

Губернатор Псковской области готов работать со всеми партиями — Антон Минаков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников готов работать со всеми партиями, заявил координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У меня сложилось впечатление за годы работы и сотрудничества с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, нашим губернатором, что он готов выслушать и построить работу с любой партией, если предложения адекватные и если они не исключительно ради пиара. Если у тебя есть конкретное предложение, ты видишь проблему, ты можешь предложить ее решения, он, безусловно, будет готов встретиться с любым человеком», — сказал Антон Минаков.

При этом он добавил, что на дополнительные предложения по расходу бюджета одинаково негативно смотрят как комитет областного Собрания по экономике и финансам, так и правительство Псковской области.

«Не могу на них злиться. Бюджет растет, но есть сложности, есть проблемы. Поэтому в первую очередь деньги идут на первоочередные задачи», — уточнил депутат.