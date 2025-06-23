Губернатор Псковской области готов работать со всеми партиями — Антон Минаков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников готов работать со всеми партиями, заявил координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
При этом он добавил, что на дополнительные предложения по расходу бюджета одинаково негативно смотрят как комитет областного Собрания по экономике и финансам, так и правительство Псковской области.
«Не могу на них злиться. Бюджет растет, но есть сложности, есть проблемы. Поэтому в первую очередь деньги идут на первоочередные задачи», — уточнил депутат.