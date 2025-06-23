Политика

Открытый разговор на острые темы: Антон Мороз ответит на вопросы СМИ в пресс-центре ПЛН

Победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз проведет большую пресс-конференцию для псковских журналистов. Площадкой для его первой масштабной встречи с представителями СМИ станет объединенный пресс-центр Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Встреча пройдет в формате открытого разговора на острые темы. Победитель праймериз ответит на вопросы, касающиеся региональной политики и экономики, градостроительной деятельности и развития Пскова. Основная часть времени будет посвящена ответам на вопросы журналистов.

Начало пресс-конференции — в 14.30. Как обычно, на RuTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.