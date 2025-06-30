Политика

Антон Минаков о ключевых направлениях программы ЛДПР

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о старте избирательной кампании 2026 года на масштабном митинге-концерте в Москве. В ходе своего выступления он обозначил ключевую тему программы партии — «Вернём величие русским — заставим уважать Россию». Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков прокомментировал ключевые направления партийной программы. В том числе по вопросу социального неравенства и демографической проблемы.

— ЛДПР ставит в повестку тезис «Русский — не значит бедный» и как ключевую проблему — «социальное неравенство», особенно между жизнью в федеральных центрах и провинции. Что предлагает партия?

— На данный момент в нашей стране ощущается сильное социальное неравенство между большими городами и небольшими населёнными пунктами. Зарплаты в Москве значительно превышают доходы жителей регионов, включая сотрудников бюджетной сферы — врачей и учителей. Из-за низких доходов квалифицированные специалисты переезжают в большие города.

Для решения проблемы ЛДПР предлагала выравнивать медицинские тарифы обязательного страхования по всей стране, чтобы врачи получали одинаковую оплату независимо от места работы. Также необходимо уделять большое внимание развитию регионов, инвестировать средства в инфраструктуру и создавать равные возможности для комфортной жизни вне столиц.

— Как, по-вашему, социальное неравенство отражается на демографической ситуации, которую ЛДПР считает приоритетной государственной задачей?

— Демографическая ситуация Псковской области вызывает беспокойство — регион стремительно стареет, численность пенсионеров превышает число молодых жителей. Происходит это из-за целого ряда причин. Одна из них заключается в том, что наша молодёжь уезжает учиться и работать в крупные города, особенно в Санкт-Петербург, который привлекает высокими зарплатами и комфортными условиями жизни. Я считаю, что нам необходимо создать аналогичные условия и зарплаты в Псковской области, чтобы остановить отток молодёжи.

Также важно повысить рождаемость, учитывая снижение её уровня и превышение числа смертей над числом родившихся. Это требует развития системы здравоохранения, обеспечения доступности качественной медицинской помощи, предотвращения закрытия районных больниц. Помимо достойной заработной платы и доступной медицины, людям нужна уверенность в завтрашнем дне и стабильности, чтобы решаться на рождение нескольких детей.

— ЛДПР активно продвигает инициативы по поддержке многодетных семей. Расскажите об основных, какие в планах?

— Мы действительно столкнулись с серьезной демографической проблемой, и на данный момент значительная доля наших законопроектов направлены нацелены именно на поддержку молодых родителей и многодетных родителей. В частности, ЛДПР разработала целый пакет законопроектов, зарегистрированных как в Государственной Думе, так и в региональных парламентах, основная цель которых — усилить эту самую поддержку молодых многодетных семей.

Законопроекты включают различные формы дополнительной социальной помощи, такие как денежные пособия, выделение земельных наделов, введение «студенческого материнского капитала». Мы также предлагаем установить праздник День многодетной семьи. Кроме того, предусмотрены социальные выплаты семьям с большим числом детей, бесплатное предоставление земельных участков и другие меры поддержки.

— ЛДПР уделяет немалую часть повестки участникам СВО. Сейчас все партии включили СВО в свою повестку, чем ваша отличается от них?

— ЛДПР не только на словах, но и на деле оказывает поддержку участникам СВО. В частности, ЛДПР в лице Леонида Слуцкого взяла на себя полное обеспечение «добровольческого казачьего батальона БАРС Брянск». На регулярной основе из Москвы отправляются гуманитарные грузы в зону проведения СВО для наших военных, а также мирных жителей, пострадавших от боевых действий.

Помимо помощи от федерального центра, региональные отделения также активно помогают нашим участникам СВО и гражданам, оказавшимся в зоне проведения специальной операции. Псковское региональное отделение ЛДПР организовало более десяти гуманитарных отправок. Я лично пять раз посещали зону СВО и лично доставлял гуманитарные грузы, собранные нашими волонтёрами, активистами партии, а также неравнодушными жителями региона.

Также ЛДПР оказывает помощь и поддержку участникам СВО и их семьям на законодательном уровне. В Госдуму и законодательные собрания продолжает поступать множество инициатив, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Среди них: предоставление земельных участков участникам СВО, помощь их детям, психологическая поддержка, квотирование рабочих мест на предприятиях для участников специальной военной операции, обязательное санаторно-курортное лечение не только для участников СВО, но и для их семей и многое другое.

— Вы выступаете за ужесточение миграционного законодательства. Какие изменения вы считаете приоритетными в этой сфере? Какая позиция партии?

— По поводу миграционной политики у ЛДПР следующая позиция: мы считаем, что необходимо остановить массовый приток мигрантов, особенно незаконный, потому что увеличение числа переселенцев ведет к росту уровня правонарушений среди них.

ЛДПР открыто поднимает такие темы и высказывается публично, предлагая конкретные меры борьбы с нелегалами и сокращением общего потока въезжающих. Среди предложенных шагов есть усиление наказаний мигрантов за нарушение правил пребывания в стране, признавать статус мигранта отягчающим обстоятельством при совершении правонарушений, запретить въезд в Россию членам семьи трудовых мигрантов и многое другое.

Кроме того, партия выступает за внедрение института адаптации, согласно которому приезжим нужно заранее изучить русский язык, российскую культуру и соблюдать местные обычаи и законы после переезда. Не поддерживаем закрытость от мигрантов, однако требуем уважения традиций страны, куда они приезжают.

По материалам регионального отделения ЛДПР