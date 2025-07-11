Политика

Антон Минаков обозначил ключевые направления программы ЛДПР в Пскове

Недавно председатель ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о старте избирательной кампании 2026 года на масштабном митинге-концерте в Москве. И в ходе своего выступления он обозначил ключевую тему программы партии — «Вернём величие русским — заставим уважать Россию», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ЛДПР.

Вчера на 46-ой сессии Псковского областного Собрания руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков обозначил ключевые направления программы партии:

Одной из ключевых проблем, поднятых в программе, является социальное неравенство. В ЛДПР убеждены, что нам необходимо устранить разрыв между жителями крупных городов и провинции, обеспечив равный доступ к медицинским услугам и другим социальным благам.

Не менее важной является демографическая проблема. Снижение численности населения, падение уровня рождаемости и массовая миграция молодых специалистов из небольших населенных пунктов так и будет продолжаться, пока мы не создадим комфортные условия для жизни и воспитания детей в регионах.

Еще одна не менее важная тема – миграция. В ЛДПР считают, что необходимо обеспечить разумное регулирование въезда иностранных граждан, гарантирующее безопасность наших границ и сохранение национальных традиций.