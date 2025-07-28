Начинается видеотрансляция «круглого стола»: итоги выдвижения кандидатов на муниципальные выборы-2025

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного муниципальным выборам-2025.
Сегодня ведущий Александр Савенко обсудит с представителями региональных отделений партий итоги выдвижения кандидатов. Насколько они удовлетворены результатами этого этапа избирательной кампании? Столкнулись ли с какими-либо сложностями? Испытывали ли проблемы с поиском кандидатов? На эти и другие вопросы ответят:
• Андрей Козлов, депутат областного Собрания, фракция «Единая Россия»
• Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР
• Дмитрий Михайлов, второй секретарь обкома КПРФ
• Игорь Иванов, член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
• Игорь Романов, секретарь регионального отделения партии «Новые люди»
• Артур Гайдук, председатель регионального отделения партии «Яблоко».
Начало в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.
Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.