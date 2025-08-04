Политика

Рейтингомер: взятка от бизнесвумен, глава с триммером и чиновничья глупость

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Елена Трошкова

Самую низкую отрицательную оценку минус пять ставим бизнесвумен Елене Трошковой. Уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере в отношении директора «СДМ Проект» поступило в суд. По информации ПЛН, госпожу Трошкову подозревают в даче взятки экс-заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому в виде автомобиля EXEED стоимостью почти 6 млн рублей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы без учета отягчающих обстоятельств. Как видим, «Дело Грацкого» продолжается, и что там дальше — одному Богу известно.

-4 Дмитрий Михайлов

Минус четыре схлопотал секретарь псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов. Своими неосторожными высказываниями в СМИ он породил новый скандал в областном отделении компартии. Михайлов публично обвинил бывшего персека псковского райкома КПРФ Михаила Вяткина и других экс-руководителей райкомов, сложивших полномочия в знак несогласия с действиями верхушки обкома и пошедших на выборы самовыдвиженцами, в действиях по указке УВП правительства области. Вяткин потребовал от однопартийца публичных извинений. Михайлов пока молчит - от предложения встретиться с оппонентом в прямом эфире ПЛН FM отказывается.

-3 Мария Грищук

Минус три получает главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук. Управление Роскомнадзора по Северо-Западу подало в суд на это учреждение здравоохранения по обвинению в нарушении закона о защите персональных данных. И теперь перинатальному центру грозит штраф. Причиной неприятностей стало обращение в Роскомнадзор некоего гражданина в связи с непредоставлением ему сведений относительно обработки его персональных данных.

-2 Иван Мешков

Двойку со знаком минус заносим в дневник главы Гдовского муниципального округа Ивана Мешкова. Ставим ему отрицательную оценку за некорректное общение с жителями в социальных сетях. Чиновник предложил местной жительнице заниматься «своим делом», а не писать комментарии и давать советы, сидя на диване. Адресованный медсестре призыв построить нормальный мост достоин включения в хрестоматию «Как чиновникам нельзя общаться с населением».

-1 Марина Егорова

Министру туризма Псковской области Марине Егоровой ставим -1 за жонглирование цифрами и очковтирательство в интервью госмедиахолдингу. Рапортуя о росте количества туристов, она заявила: «официальные данные по количеству туристов можно смело умножать на два и даже на два с половиной», так как статистика ведется на основе данных официальных средств размещения. А это, пояснила чиновница, лишь «верхушка айсберга»: в регионе множество работающих «в черную» гостевых домов и апартаментов. Можно, конечно, умножать и на два, и даже на три, да чего уж там - на число Пи. Но самое главное: туризм не людьми измеряется, а деньгами. Про это госпожа министр видимо забыла, и таких данных у нее нет.

0 Господин Рейтингомер

Теперь ноль, и тут мини-сенсация - впервые Рейтингомер ставит оценку... самому себе. В начале августа исполняется 6 лет с начала выхода его обозрений — и мы отмечаем, что проект состоялся, он бесит чиновников, радует читателей, вызывает эмоции и в целом играет заметную роль: все читают, обсуждают, боятся. Прогнозы Рейтингомера сбываются. Очередное признание его роли видим в недавней публикации с благодарностью на официальном сайте псковского отделения ЛДПР. Всё это тянет на плюс. Но, с другой стороны, та же публикация раскрывает авторство: мол, это «группа профессиональных аналитиков». А мы-то так скрывали… Но не будем ничего подтверждать или опровергать и в этот раз — нехай живет наш правдоруб своей жизнью со всеми многочисленными версиями и гипотезами.

+1 Артур Гайдук

Плюс один заработал председатель псковского «Яблока», депутат областного Собрания Артур Гайдук. Он достойно представил партийное отделение на круглом столе в радиоэфире ПЛН FM. Был объективен (даже похвалил избиркомы) и спокоен, в том числе отвечая на достаточно провокационный вопрос ведущего, кто же там сейчас рулит в псковском «Яблоке» — Артур Гайдук или же зампредседателя Яна Иванова.

+2 Александр Волков

Фото: Александр Волков / Telegram

Плюс два отправляем в Струго-Красненский округ его главе Александру Волкову. «Тяжеловес» и «долгожитель» псковской муниципальной политики во время своего законного отпуска решил не отдыхать. А взял в руки триммер и вместе с неравнодушными земляками привел в порядок территорию. Пояснил коротко: «трава в поселке разрослась так сильно, что штатные работники по благоустройству не справлялись». Теперь следим, последуют ли примеру стружанина другие главы. Проблемы с «сенокосом» в этом году - общее место едва ли не для всех муниципалитетов.

+3 Игорь Сопов

Строчкой выше, на +3, расположился председатель псковского облизбиркома Игорь Сопов. Работа избирательных комиссий на муниципальных выборах получила положительную оценку практически всех участников процесса. Руководители региональных отделений партий на круглом столе в эфире ПЛН FM чуть ли не в один голос хвалили избирательную систему Псковской области — по крайней мере, работу в ходе первого этапа кампании по выборам депутатов окружных собраний.

+4 Отец Олег Тэор

Плюс четыре получает почетный настоятель храма Александра Невского города Пскова протоиерей Олег Тэор. Указом президента России он удостоен ордена Дружбы. Награду помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 76-й десантно-штурмовой дивизии вручил губернатор Михаил Ведерников.

+5 Николай Козловский

Максимально высокую оценку плюс пять ставим главе Великих Лук Николаю Козловскому. Он выступил перед депутатами городской Думы с отчетом о деятельности властей южной столицы региона. По итогу получил поддержку коллег и в очередной раз на языке цифр и фактов продемонстрировал: Великие Луки живут и развиваются.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!