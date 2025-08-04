Политика

В избиркоме рассказали о работе гдовских УИКов

О работе территориальной избирательной комиссии Гдовского района рассказали Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

В избиркоме отметили, что выборы — это не только бюллетени, ящики для голосования и подсчёт голосов. Это в первую очередь люди, которые обеспечивают прозрачность, порядок и доверие к избирательному процессу.

О тех, кто «на местах» делает выборы доступными, понятными и по-настоящему народными, рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Гдовского района Антонина Веселова.

«В коллективах участковых избирательных комиссий работают активные земляки. Они не только преуспевают в своей профессиональной деятельности, но и общественно-полезная нагрузка им по плечу. Как правило, представители УИК — это люди, к которым прислушиваются, а главное — которым доверяют земляки. Они чьи-то знакомые, соседи, друзья, коллеги. Они работают на "земле", а следовательно, ориентируются на местности лучше всяких адресных бюро», - сообщила Антонина Веселова.

Она подчеркнула, что особенно это касается небольших избирательных участков.

«Здесь организаторы выборов знают и бабушку Катю из соседнего дома, и её внука Васю, который в этом году идёт голосовать впервые. Для многих члены УИК, которые торопятся к избирателям в дни голосования, — почти родные люди. Встречи с ними ждут с нетерпением и встречают как дорогих гостей, ведь столько новостей нужно успеть рассказать!» - добавила Антонина Веселова.

Председатель отметила, что в состав участковых комиссий входят специалисты разных профессий: чиновники, педагоги, продавцы, бухгалтеры, самозанятые, кондитеры, воспитатели, водители.

«Набор в участковые комиссии — дело добровольное. Да, избирательные объединения могут предложить свои кандидатуры, но чаще всего в состав УИК граждане попадают по рекомендации совета избирателей по месту работы/жительства. Эти люди выбираются, по сути, народом и работают они для народа. Вероятно, этот факт является важным аргументом в пользу традиционного голосования на избирательных участках для людей старшего поколения. Выборы для них — это не только гражданский долг и атмосфера праздника, но и дополнительная возможность увидеть знакомые лица и обменяться новостями», - заключила Антонина Веселова.

Напомним, в Псковской области в этом году проходят 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов.

Выборы пройдут в следующих муниципальных образованиях:

Великолукский муниципальный округ;

Гдовский муниципальный округ;

Дедовичский муниципальный округ;

Куньинский муниципальный округ;

Новосокольнический муниципальный округ:

Островский муниципальный округ;

Палкинский муниципальный округ;

Псковский муниципальный округ;

Пустошкинский муниципальный округ;

Пушкиногорский муниципальный округ;

Себежский муниципальный округ;

Стругокрасненский муниципальный округ;

Псков.

На территории региона работают 13 территориальных избирательных комиссий и 253 участковых избирательных комиссии. Количество членов избирательных комиссий составляет 2069 человек.