В избиркоме рассказали о работе гдовских УИКов

О работе территориальной избирательной комиссии Гдовского района рассказали Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.
Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области
В избиркоме отметили, что выборы — это не только бюллетени, ящики для голосования и подсчёт голосов. Это в первую очередь люди, которые обеспечивают прозрачность, порядок и доверие к избирательному процессу.
О тех, кто «на местах» делает выборы доступными, понятными и по-настоящему народными, рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Гдовского района Антонина Веселова.
Она подчеркнула, что особенно это касается небольших избирательных участков.
Председатель отметила, что в состав участковых комиссий входят специалисты разных профессий: чиновники, педагоги, продавцы, бухгалтеры, самозанятые, кондитеры, воспитатели, водители.
«Набор в участковые комиссии — дело добровольное. Да, избирательные объединения могут предложить свои кандидатуры, но чаще всего в состав УИК граждане попадают по рекомендации совета избирателей по месту работы/жительства. Эти люди выбираются, по сути, народом и работают они для народа. Вероятно, этот факт является важным аргументом в пользу традиционного голосования на избирательных участках для людей старшего поколения. Выборы для них — это не только гражданский долг и атмосфера праздника, но и дополнительная возможность увидеть знакомые лица и обменяться новостями», - заключила Антонина Веселова.
Напомним, в Псковской области в этом году проходят 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов.
Выборы пройдут в следующих муниципальных образованиях:
На территории региона работают 13 территориальных избирательных комиссий и 253 участковых избирательных комиссии. Количество членов избирательных комиссий составляет 2069 человек.