Политика

Конкурс «Народный депутат»: «Единая Россия» выявит лучшие практики работы с избирателями

«Единая Россия» выявит лучшие практики работы с избирателями. Прием заявок в проект продлится до 31 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.





Депутатов сельских и городских поселений, а также административных центров регионов страны приглашают поучаствовать в конкурсе ЕР «Народный депутат». В рамках проекта будут представлены успешные практики по работе с избирателями. Жители территорий путем голосования выберут лучшие кейсы, которые в дальнейшем будут масштабированы на всю страну.



« Муниципальные депутаты непосредственно на земле изо дня в день решают насущные проблемы людей. Многие имеют опыт, который может повысить эффективность принимаемых решений. Мы призываем этим опытом поделиться», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.



По его словам, проведение конкурса особенно важно в Год муниципального депутата, который ЕР объявила в 2025-м. Проект повысит доверие к партии и создаст новые возможности на местах.



Участие в конкурсе смогут принять муниципальные депутаты регионов, где в Единый день голосования не будут проходить выборы любого уровня. Также исключениями станут избранники регионального парламента и Государственной Думы. Для представления проектов необходимо зарегистрироваться на официальном сайте до 31 августа. После подтверждения выдвижения кандидату предстоит подготовить и загрузить на платформу презентацию со своей инициативой. Победителей изберут жители путем голосования.



К слову, лучшие проекты по итогам конкурса будут масштабированы на всю страну.