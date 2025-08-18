Политика

Игорь Иванов: Профсоюзы будут наблюдать за прозрачностью выборов

Профсоюзам важно, чтобы выборы прошли на самом высоком уровне, сказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов на подписании соглашений о сотрудничестве и взаимодействии Общественной палаты Псковской области с региональными отделениями политических партий, которое прошло в Пскове сегодня, 21 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые руководители региональных отделений политических партий, с большой радостью вас приветствую. Мне кажется, это правильное, нужное дело для нас всех. Я представляю профсоюзное движение региона, это порядка 50 тысяч членов профсоюза. Я уже не говорю о членах их семей, которые тоже являются вашими и нашими избирателями. В нашей системе профсоюзов очень большое количество активистов, которые участвуют сами как кандидаты в избирательных кампаниях, и те, кто входит в состав Штаба по наблюдению за выборами. Профсоюзам очень важно, чтобы выборы прошли легитимно, прозрачно, чтобы ни у кого не было никаких вопросов, чтобы выбор был сделан правильно. В нашей профсоюзной среде есть представители всех политических партий, которые сегодня подписывали соглашения. И нам важно, чтобы их голос был услышан, чтобы выборы прошли на самом высоком и достойном уровне. Я желаю всем вам успехов, а мы будем максимально наблюдать за прозрачностью процесса», — сказал Игорь Иванов.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.