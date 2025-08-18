Реготделения партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области

Подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии Общественной палаты Псковской области с региональными отделениями политических партий прошло в Пскове сегодня, 21 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Соглашения заключили представители «Единой России», ЛДПР, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Новых людей», «Родины» и партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».
В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.