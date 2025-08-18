Политика

Реготделения партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области

Подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии Общественной палаты Псковской области с региональными отделениями политических партий прошло в Пскове сегодня, 21 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Соглашения заключили представители «Единой России», ЛДПР, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Новых людей», «Родины» и партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

«Выборы состоятся в сентябре, в Единый день голосования. И вот на протяжении уже многих лет, наверное, с 2018 года, традиционно Общественная палата Псковской области подписывает с представителями, руководителями политических партий Псковской области соглашение в преддверии выборов, в преддверии начала работы нашего Штаба общественного наблюдения. Соглашение простое. Оно связано, конечно, с обеспечением легитимности, прозрачности самой процедуры голосования, чтобы наши избиратели, жители Псковской области, муниципальных округов, городов, смогли прийти и быть уверены, что за процедурой обеспечено общественное наблюдение от общественного штаба. Наблюдают за выборами и представители политических партий. Каждый из нас настроен сделать так, чтобы выборы признали легитимными и состоявшимися», — обратился к собравшимся председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.