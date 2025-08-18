Политика

«Гайд-парк»: «Политический забег. ЕДГ-2025». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 21 августа.

Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Впервые в электоральной истории региона в рамках подготовки к Единому дню голосования Избирательная комиссия Псковской области совместно с Общественным советом при облизбиркоме проводит спортивное мероприятие: «Политический забег. ЕДГ-2025». Кто примет участия в забеге? Какую дистанцию предстоит пробежать участникам и чего ждать победителям?

Ведущий - Константин Калиниченко.