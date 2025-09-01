Политика

«Гайд-парк»: Как «Новые люди» решают проблемы избирателей? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 сентября.

Гость студии - руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский. Он рассказал, как «Новые люди» решают проблемы избирателей в Псковском регионе, и ответил на вопросы, связанные с деятельностью в областном Собрании.

Достигла ли муниципальная реформа заявленных целей? Какова роль и место депутатов оппозиционных фракций в нынешнем составе областного Собрания? Как «Новым людям» удается держать руку на пульсе региона? С какими проблемами к Андрею Маковскому чаще всего обращаются избиратели? Ведущий - Константин Калиниченко.