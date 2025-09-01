Политика

Несколько кандидатов хотят сняться с выборов в Себежском районе

В территориальную избирательную комиссию Себежского района поступили заявления о снятии с выборов от нескольких кандидатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ТИК.

Комиссия рассматривает заявления, решение о снятии с выборов не принято.

Напомним, в Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.