Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Театральный ужин
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
инфографика регистрируем ТОС
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
День картофельного поля
Псков летние террасы
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
нацпроект «Молодёжь и дети»
Задержание ректора ПсковГУ
о работе профсоюзных здравниц
Чем трактор лучше ламборджини
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Политика 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга 05.09.2025 14:320 Несколько кандидатов хотят сняться с выборов в Себежском районе 05.09.2025 11:270 Седьмой созыв Собрания депутатов Великолукского района завершил свою работу 04.09.2025 17:440 Областной суд оставил без изменения отказ в регистрации кандидатов в депутаты 04.09.2025 16:530 Гдовские коммунисты обвинили Алексеенко во лжи и выходят из КПРФ 04.09.2025 12:120 С 4 сентября псковичи могут подать заявку на голосование на дому
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 29.08.2025 09:520 Ночью на юге Псковской области сбили беспилотник 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Несколько кандидатов хотят сняться с выборов в Себежском районе

05.09.2025 14:32|ПсковКомментариев: 0

В территориальную избирательную комиссию Себежского района поступили заявления о снятии с выборов от нескольких кандидатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ТИК. 

Комиссия рассматривает заявления, решение о снятии с выборов не принято.

Напомним, в Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 198 человек
05.09.2025, 15:040 Росстат отметил замедление роста промпроизводства в июле до 0,7% 05.09.2025, 14:520 Под ногами Довмонта: что нашли археологи на месте будущего памятника в Пскове 05.09.2025, 14:510 В Гдовском районе восстановили переправу через реку Веенка 05.09.2025, 14:480 «Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия. ВИДЕО
05.09.2025, 14:320 Несколько кандидатов хотят сняться с выборов в Себежском районе 05.09.2025, 14:260 Ольга Евстигнеева: Каждый ветеран находится на нашем обеспечении 05.09.2025, 14:210 Фестиваль ГТО среди госслужащих и депутатов пройдёт в Стругах Красных 05.09.2025, 14:180 С охранной организации взыскали почти миллион рублей за кражу денег из великолукского магазина 
05.09.2025, 14:120 Более 26 млн рублей составил ущерб от пожаров в Псковской области с начала года 05.09.2025, 14:050 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Ульяна Лаблюк 05.09.2025, 13:580 Подготовку к отопительному сезону обсудили в Великолукской гордуме 05.09.2025, 13:500 Вся жизнь детей теперь в телефонах — Евгений Васильев
05.09.2025, 13:470 Туман ожидается на территории Псковской области ночью и утром 6 сентября 05.09.2025, 13:420 Новоржевских фермеров предупредили о вспышке африканской чумы свиней 05.09.2025, 13:260 «Дневной дозор»: Есть ли перспективы у псковской промышленности? 05.09.2025, 13:240 Утраченные галереи церкви Николы со Усохи в Пскове полностью восстановлены
05.09.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» с Евгением Васильевым 05.09.2025, 13:030 Почти 3,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства действуют в Великих Луках 05.09.2025, 12:540 «Пастырь. Защитники Отечества»: Военный священник, пожелавший остаться неизвестным. ВИДЕО 05.09.2025, 12:470 Актриса Аглая Тарасова задержана в аэропорту с наркотиками — Mash
05.09.2025, 12:440 44 человека погибли при пожарах в Псковской области с начала года 05.09.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» с Владимиром Папортом 05.09.2025, 12:300 Как сберечь здоровье детей, расскажет доктор Васильев в программе «Семейные ценности» 05.09.2025, 12:280 Приставы взыскали с опочанина 95 тысяч рублей за некачественный фундамент бани
05.09.2025, 12:160 Гражданина Азербайджана задержали за изготовление нарезного оружия в Гдовском районе 05.09.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия 05.09.2025, 11:590 Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» пройдет в Пскове 05.09.2025, 11:460 Смартфоны с ИИ догоняют фоторедакторы по росту популярности — аналитики
05.09.2025, 11:390 Забившего молотком и утопившего свою жертву великолучанина будут судить 05.09.2025, 11:310 Союз нарушимый 05.09.2025, 11:270 Седьмой созыв Собрания депутатов Великолукского района завершил свою работу 05.09.2025, 11:250 Участника Маньчжурской операции чествовали в Пскове
05.09.2025, 11:170 В семи районах Псковской области стартует фестиваль «Михайловский бастион» 05.09.2025, 11:090 В Великолукской гордуме обсудили исполнение переданных государственных полномочий 05.09.2025, 11:020 В московском музее «Царь-макет» расположился мини-Псков  05.09.2025, 10:500 ВТБ расширил самозапреты на кредиты и вклады
05.09.2025, 10:451 Обжалован приговор водителю BMW, который на скорости 142 км в час насмерть сбил человека в Пскове 05.09.2025, 10:310 «На пятой передаче» с Владимиром Папортом: Детский травматизм в ДТП, электросамокаты на тротуарах и одностороннее у школ 05.09.2025, 10:300 Псковичи передали семье из Витебского района останки красноармейца 05.09.2025, 10:170 Хозпостройка горела в островской деревне Оловяшкино
05.09.2025, 10:030 «Хайпожоры»: Одобрение или осложнение, новости Max, партия Мизулиной или антиутопия 05.09.2025, 09:530 Почти 30% псковичей согласны на «серую» зарплату — опрос 05.09.2025, 09:410 ИТ-холдинг Т1 возглавил Дмитрий Харитонов 05.09.2025, 09:380 Жилой дом сгорел на улице Подгорной в Новоржеве
05.09.2025, 09:300 Конец ужасной эпохи 05.09.2025, 09:150 Матч «Луки-Энергия» — «Спартак-2» в Великих Луках пройдет без зрителей 05.09.2025, 09:001 В ГД предложил компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам 05.09.2025, 08:400 В России увеличили штрафы за неисполнение родительских обязанностей
05.09.2025, 08:200 Спрос на ипотеку на вторичное жилье резко вырос в августе 05.09.2025, 08:000 Утренний запуск аэростатов прошел на фестивале воздухоплавания в Мальской долине. ФОТО 05.09.2025, 07:300 Фильм «Красный шелк» с эпизодами из Псковской области представили в Китае 05.09.2025, 07:000 Международный день благотворительности отмечают 5 сентября
04.09.2025, 22:000 Что делать, если ребенок проглотил инородный предмет, рассказал фельдшер 04.09.2025, 21:400 В России запустили конвейерную линию сборки космических аппаратов 04.09.2025, 21:210 Центр соцпомощи, детский сад и библиотеки посетила делегация Псковского района в побратимском муниципалитете 04.09.2025, 21:002 США свернут программы помощи Европе в сфере безопасности - СМИ
04.09.2025, 20:370 Псковичи могут принять участие в конкурсе «Общее дело — ПРО. Проекты. Развитие. Общество» 04.09.2025, 20:220 Псковских выпускников приглашают обучаться в вузах ФСБ 04.09.2025, 19:590 В Псковской области выявлены сельхозугодия, зарастающие борщевиком Сосновского 04.09.2025, 19:380 В Госдуме предложили ввести регулирование стоимости топлива
04.09.2025, 19:200 Стадион «Электрон» в Пскове закрыт до понедельника 04.09.2025, 19:000 «Пастырь. Защитники Отечества»: Военный священник, пожелавший остаться неизвестным 04.09.2025, 18:400 Псковичи могут направить заявки на конкурс фестиваля авторской песни «Гринландия» 04.09.2025, 18:170 Арендовавший в Латвии велосипед мужчина попал под стражу за попытку пересечь границу в Псковской области
04.09.2025, 18:000 Открытый городской турнир по многоэтажным древнерусским шахматам пройдет в Пскове 04.09.2025, 17:540 Грозы прогнозируют в Псковской области в ближайшие 2 часа 04.09.2025, 17:500 Тала Нещадимова: Холодное лето – это субъективное ощущение после жары прошлых лет 04.09.2025, 17:440 Областной суд оставил без изменения отказ в регистрации кандидатов в депутаты
04.09.2025, 17:410 Фотофакт: Вазоны с цветами установили на улице Некрасова в Пскове 04.09.2025, 17:400 При процедуре банкротства счета блокируются за сутки — арбитражный управляющий 04.09.2025, 17:300 Памятник «Танк Т-34» в Пскове отремонтировали 04.09.2025, 17:300 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 4 сентября
04.09.2025, 17:200 Псковский дискуссионный клуб поздравил ПЛН с 25-летием 04.09.2025, 17:170 Найден подросток, сбежавший из больницы в великолукской деревне Суханово 04.09.2025, 17:100 Как скоро в Псковской области начнется отопительный сезон, ответила синоптик 04.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 4 сентября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru