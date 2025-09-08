Политика

Илья Стрелков: Молодежь стала активно участвовать в наблюдении за выборами

Почему молодежь интересуется выборами, рассказал руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«На всех избирательных участках будут общественные наблюдатели. Сейчас мы говорим о том, что молодежь интересуется выборами. Если партии делают креативные агитационные материалы, это тоже привлекает молодежь в выборный процесс. Как раз молодые люди и стали активно участвовать в наблюдении», - поделился Илья Стрелков.

Политолог отметил, что средний возраст наблюдателей на выборах - 30 лет.

Ранее сообщалось, что около 300 человек прошли обучение для наблюдения за выборами в Псковской области.

Напомним, в Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.