Рейтингомер: поручение Бастрыкина, изъятие земли и сбежавшие кандидаты

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Петр Алексеенко

Областное отделение КПРФ трещит по швам. В то время, как одни члены партии сложили полномочия в райкомах и пошли на выборы самовыдвиженцами, другие вовсе покинули ряды партии. Так поступили не менее девяти гдовских коммунистов, которые обвинили первого секретаря Петра Алексеенко во лжи и унижении достоинства. Их примеру могут последовать коммунисты из Псковского района и Дедовичей, уже порвавшие с обкомом из-за действий руководства. В этой ситуации персек Алексеенко получает минус пять.

-4 Кандидаты от ЛДПР из Себежского района

Сразу восемь себежских кандидатов от ЛДПР совершили политическое харакири и снялись с выборов депутатов окружного собрания. Говорят, сделали это в знак протеста против партийного решения о снятии Юрия Мягкова - либерал-демократа, который был уличен в сотрудничестве с «Яблоком» - соответствующее видео распространили в Сети. Конечно, каждый волен поступать как хочет, но демарш восьми кандидатов из серии «Назло маме отморожу уши» выглядит нелогично. Кому хуже-то сделали? Сами гарантированно остались без мандатов, к тому же сыграли на руку «Яблоку» и «Единой России». Ставим этой восьмерке по -4 — причем, каждому, как говорили герои известной комедии.

-3 Наталья Иванова

Что ни неделя - новые неприятности. Это мы про завсегдатая минусовой части рейтинга - главу Плюсского муниципального округа Наталью Иванову. Темная полоса в карьере управленца продолжается. Намедни муниципальное образование попало в федеральную повестку с негативным инфоповодом. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил коллегам провести проверку по информации о несанкционированной свалке в Плюсском округе и нарушении природоохранного законодательства. Как следствие, заносим в дневник Ивановой тройку со знаком минус.

-2 Игорь Шатурный

Двойку получает вице-губернатор Псковской области Игорь Шатурный, отвечающий в правительстве региона за жилищно-коммунальное хозяйство. Если судить по тому, что люди пишут в интернет-форумах и социальных сетях, они убеждены: многие проблемы в ЖКХ не то, что не решаются — ими и не занимаются. Годы идут, а, скажем, качество воды в Пскове не меняется. Чем и объясняются массовые жалобы жителей областного центра. Хотелось бы уже наконец внятных объяснений, есть ли решение столь актуальной для людей проблемы и что ответственные чиновники делают в этом направлении.

-1 Ольга Беляцкая

Минус один отправляем на «Почту России» - но не для пересылки, а в качестве адресата. Суд изъял у этого акционерного общества землю с постройками в районе псковского вокзала, где планируется организовать парковку. Недвижимость изымается путем выкупа для муниципальных нужд. Ранее администрация города издала соответствующее постановление. А основанием для подачи руководством Пскова иска послужило несогласие «Почты России» в части оценки стоимости имущества. Суд встал на сторону администрации. Как следствие, ставим минус один теперь уже экс-руководителю псковского управления «Почты России» Ольге Беляцкой.

0 Наталья Анисимова

Тем временем нотариус Пскова и Псковского района Наталья Анисимова избрана президентом региональной Нотариальной палаты. В этой должности она сменила Валентину Николаеву, возглавлявшую палату аж с 1993 года. Напомним, в состав некоммерческой организации, представляющей собой профессиональное объединение, входит 44 нотариуса. Новый руководитель получает нейтральную оценку 0.

+1 Вера Алексеева

Плюс один ставим экс-замминистра культуры Псковской области Вере Алексеевой, назначенной заместителем главы администрации Гдовского района. Как считают наблюдатели, в недалеком будем она может стать главой этого муниципального образования. Напомним, что до прихода в правительство области Вера Алексеева была заместителем главы Псковского района, а до этого - директором Псковского районного центра культуры.

+2 Артур Гайдук

Плюс два заработал руководитель псковского «Яблока», депутат областного Собрания Артур Гайдук. Отмечаем его активную работу, участие в стримах и прием в регионе председателя «Яблока» Николая Рыбакова. Федеральный партийный руководитель провел в Псковской области два дня и побывал в нескольких муниципальных образованиях. Очевидно, что нынешний визит Рыбакова был связан прежде всего с избирательной кампанией, финиширующей уже в ближайшие выходные.

+3 Александр Стройло

Строчкой выше, на плюс три, расположился главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло. Созданный по его эскизам памятник - Пушкинская арт-скамья — установлен у входа в здание театра, носящего имя великого поэта. Открытие арт-объекта было приурочено к 70-летию Александра Стройло, которое отмечалось на прошлой неделе. Как пошутил директор театра Дмитрий Месхиев, Пушкин повсюду в жизни и в мастерской художника и даже неясно, чей это кабинет – его или поэта.

+4 Антон Дымов

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов получает плюс четыре за продолжающуюся газификацию области. При нынешнем руководителе компании темп работ стал совершенно иным - делается значительно больше, чем при предшественнике. Голубое топливо приходит всё в новые населенные пункты и дома. Вот и на днях псковские газовики построили и ввели в эксплуатацию распределительные газопроводы для трех деревень в Печорском округе. Новые сети общей протяженностью 23 км создали возможность подключения 388 домовладений.

+5 Вера Емельянова

Максимально высокую оценку плюс пять заслужила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, курирующая в правительстве социальный блок. Система образования региона без серьезных срывов вступила в новый учебный год. Образовательная инфраструктура продолжает развиваться: летом проведен ремонт классов и спортзалов, в образовательный процесс внедряются современные технологии. Одним из приоритетов региональное руководство обозначает поддержку педагогов, талантливых школьников и студентов.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.