Восемь человек сняли свои кандидатуры с выборов в Себежском районе в знак протеста ЛДПР

Восемь человек снимают свои кандидатуры с выборов депутатов окружных собраний первого созыва в Себежском районе в знак протеста против снятия кандидата от ЛДПР Юрия Мягкова, данная информация следует из протокола собрания кандидатов в депутаты Себежского района, который имеется в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

Из данных протокола собрания следует, что лидер регионального отделения ЛДПР Антон Минаков якобы предлагал районному депутату Юрию Мягкову не выдвигаться на выборы, пообещав за это должность заместителя главы Себежского муниципального округа. Таким образом, утверждают себежские партийцы, планировалось устранить сильного кандидата от ЛДПР и облегчить конкуренцию «Единой России». Мягков отказался, после чего на муниципальные выборы якобы не выделили финансирование, а затем от ТИК поступило сообщение о том, что кандидат от ЛДПР Мягков снимается с выборов. Как заявил сам Мягков, руководство регионального ЛДПР его оклеветало, конфликт разгорелся из-за публикации в Telegram-канале «Псковский Правдоруб».

В знак протеста однопартийцы Татьяна Фомина, Александр Сергеев, Алексей Тюхов, Максим Щеглов, Евгений Башкирцев, Павел Халабута, Денис Лузан, Багаудин Абдурахманов сняли свои кандидатуры с выборов.

В свою очередь координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил, что ни про какое собрание в Себежском районе он не слышал и не получал никаких бумаг.

«На прошлой неделе действительно было принято решение координационным советом псковского регионального отделения, поддержанное высшим советом, о снятии некоторых кандидатов из списка по району, в том числе Юрия Мягкова, который шел первым по списку. Я вполне подозреваю, что некоторых активистов, которые идут за Мягковым по списку, он тоже может уговорить сняться, сделать это исключительно из каких-то мстительных целей. Если он считает, что его незаконно сняли, то у нас правовое государство, с этим можно пойти в суд и наше решение обжаловать. Но я не думаю, что это будет сделано, поскольку те видео, которые попали в Сеть, не только в Telegram, пошли по группам "ВКонтакте". Скажем так, эти видео очень много говорящие. Я, как координатор, не могу допустить, чтобы кандидат от ЛДПР во время тем более предвыборной кампании помогал нашим оппонентам, нашим врагам и, в том числе, чтобы наши кандидаты помогали людям со статусом иноагента. Было принято такое решение, но было принято не только мной. Оно было принято всем координационным советом, принято единогласно. Оно было в тот же день поддержано президиумом Высшего совета ЛДПР», - заявил координатор.

Ранее сообщалось, что в территориальную избирательную комиссию Себежского района поступили заявления о снятии с выборов от нескольких кандидатов. Комиссия их рассматривает.

Напомним, в Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.