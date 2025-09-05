Культура

Пушкинскую арт-скамью открыли в честь юбилея Александра Стройло у Псковского драмтеатра

Торжественное открытие памятника Александру Пушкину, Пушкинской арт-скамьи, состоялось у главного входа в Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 7 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В церемонии открытия приняли участие художественный руководитель, директор театра Дмитрий Месхиев, главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло, а также актеры и гости театра. Установка арт-скамьи приурочена к юбилею Александра Стройло, отметившего свое 70-летие 4 сентября.

«Памятник не просто установлен в честь Александра Григорьевича и его многолетнему труду в нашем театре, он ещё и создан по эскизам Стройло. Я сам ещё не видел этот арт-объект, так что для меня это тоже сюрприз», – рассказал Дмитрий Месхиев.

Директор театра подчеркнул, что Александр Пушкин повсюду в жизни и в мастерской главного художника: настолько, что неясно, чей это кабинет – поэта или Александра Стройло.

После общения с юбиляром, заслуженным художником России, лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска», членом Союзов художников гости открытия отправились в театр на спектакль «Маленькие трагедии».