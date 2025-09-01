Политика

Гдовские коммунисты обвинили Алексеенко во лжи и выходят из КПРФ

Члены КПРФ из Гдовского района массово выходят из партии. В своих заявлениях они обвиняют первого секретаря обкома Петра Алексеенко и других руководителей областного отделения в унижении достоинства, лжи, наглом обмане, пренебрежительном отношении, невыполненных обещаниях, а также в клевете на члена ЦК КПРФ Владимира Никитина и других проступках. Копии заявлений имеются в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

«Прошу не считать меня коммунистом, так как я не хочу находиться в одной партии с такими лицами, как Алексеенко П.В, который в течение четырех лет унижал достоинство коммунистов первичной организации Гдовского района», - объяснил принятое решение Александр Панов. От отметил, что обращения в ЦК КПРФ и лично к председателю партии Геннадию Зюганову о неправомерных действиях руководства обкома не дали никаких результатов.

«Я не согласна с политикой, проводимой руководством обкома КПРФ, так как своими действиями они унижают достоинство членов организации», - написала Наталья Клевцова.

«Псковские лидеры обкома не заслуживают моего доверия, поскольку не выполняют своих обещаний и нагло обманывают», - считает Людмила Уралова.

«Мне надоело унизительное отношение чиновников Псковского обкома КПРФ к коммунистам Гдовского райкома. Постоянный обман, обещания, необоснованные требования к нам побудили меня покинуть ряды КПРФ. Мне очень жаль, что я расстаюсь с Ленинской коммунистической партией, где состоял почти полвека. В душе я всегда буду считать себя коммунистом», - написал Марат Фатяхиев.

По информации ПЛН, из партии выходит не менее 9 человек. В совместном обращении к жителям Гдовского района, принятом собранием Гдовского райкома КПРФ, указывается, что «представители Псковского обкома продолжили заниматься нечестными делами».

«Даже бывшего первого секретаря обкома Никитина, чтобы не мешал, оклеветали. Даже написали ложное письмо в ЦК, в каждой строчке которого неправда и домыслы. А Баев, заведующий отделом организационно-партийной работы, баллотировался на выборах губернатора Псковской области, хотя кадровая комиссия ЦК не поддерживала данную кандидатуру. И все же Псковский обком продавил данную кандидатуру решением конференции обкома. «Нам ЦК не указ». «Мы доверяем Баеву» - звучало в стенах обкома. Развязка этой истории печальная. Баев представил поддельный документ об образовании. Замахнувшись на должность губернатора, в кармане имел только аттестат о среднем образовании. И без зазрения совести продолжает работать», - написали коммунисты. Они напомнили, что ранее на выборах в районе протеже руководителей обкома включил в состав команды трех человек, находившихся под следствием за мошенничество».

«Готовясь к предстоящим выборам, мы вновь определили своих кандидатов в депутаты Гдовского районного Собрания. Пригласили на общее собрание 1 секретаря Псковского обкома КПРФ П. В. Алексеенко. Петр Васильевич дал слово, что на этот раз наши товарищи смогут бороться за мандаты районного депутата и обком утвердит наши списки. С учетом прошлых уроков у нас были сомнения, но поверили. Но все наши списки полностью заменили на кандидатов, не имеющих никакого отношения к Гдовскому району», - заявили участники общего собрания.

«В июле у нас состоялось собрание, где мы выдвигали кандидатов в список по одномандатным округам в Собрание Гдовского района. На нем присутствовал Петр Алексеенко, который нас заверил, что наши списки, которые мы утвердим на собрании, так на конференцию и пройдут. Однако на конференции я увидел совершенно другую картину. Просто Алексеенко оказался лжецом, он унизил вообще роль собрания, роль гдовского отделения принизили напрочь. Мы уже не могли терпеть. Хотя мы отправляли документы в областной комитет и в ЦК. Из ЦК к нам приезжали три комиссии. Комиссии эти направили свои материалы в ЦК, КРК, высший ревизионный орган нашей партии. Факты, которые поднимали коммунисты, подтвердились, но ЦК все откладывал: то День Победы, то 30-летие партии, то выборы. А когда наказание не приходит, то оно теряет свой вес. На сегодняшний день они провели новую конференцию, где избрали в обком угодных им лиц, избрали в бюро угодных им лиц, мы остались в стороне. Поэтому мы решили выйти из партии, эти заявления мы еще направим в ЦК», - прокомментировал ситуацию экс-секретарь Гдовского районного отделения КПРФ Александр Моисеев, также написавший заявление о выходе из партии.

Напомним, ранее члены Гдовского райкома КПРФ сложили с себя полномочия, выразив недоверие Псковскому обкому КПРФ.