Политика

Семь наблюдателей от кандидатов будут следить за выборами в Псковской области

На избирательных участках в Псковской области 12-14 сентября за ходом голосования будет следить 641 наблюдатель, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Изображение: Избирательная комиссия Псковской области

Будут следить за голосованием 378 наблюдателей от политических партий, семь наблюдателей от кандидатов, 253 представителя Общественной палаты Псковской области. Помимо этого, за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) присмотрят трое наблюдателей от региона.

Напомним, в Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.