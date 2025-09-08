Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Открытие ресторана GURAVI
День картофельного поля
инфографика регистрируем ТОС
развивающие секции для детей
Псков летние террасы
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Автофестиваль в рамках 25-летия ПЛН
Задержание ректора ПсковГУ
МАФы Пскова и Великих Лук
о работе профсоюзных здравниц
нацпроект «Молодёжь и дети»
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Политика 08.09.2025 16:410 Председатель «Яблока» Николай Рыбаков о выборах, Пскове, цензуре, Пушкине и мире 09.09.2025 20:310 Семь наблюдателей от кандидатов будут следить за выборами в Псковской области 09.09.2025 19:100 «Гонки по вертикали»: скандалы, интриги, преследования. ВИДЕО 09.09.2025 10:310 Рейтингомер: поручение Бастрыкина, изъятие земли и сбежавшие кандидаты. ВИДЕО 08.09.2025 18:292 Рейтингомер: поручение Бастрыкина, изъятие земли и сбежавшие кандидаты 08.09.2025 18:150 «Гайд-парк»: Илья Стрелков об основных тенденциях выборов-2025. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег 08.09.2025 12:401 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Семь наблюдателей от кандидатов будут следить за выборами в Псковской области

09.09.2025 20:31|ПсковКомментариев: 0

На избирательных участках в Псковской области 12-14 сентября за ходом голосования будет следить 641 наблюдатель, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области. 

Изображение: Избирательная комиссия Псковской области

Будут следить за голосованием 378 наблюдателей от политических партий, семь наблюдателей от кандидатов, 253 представителя Общественной палаты Псковской области. Помимо этого, за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) присмотрят трое наблюдателей от региона. 

Напомним, в Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 64 человека
09.09.2025, 21:250 Жителям южных районов Псковской области напомнили о новом формате квитанций 09.09.2025, 21:050 Лесозаготовителя обязали убрать древесину с полосы отвода дороги в Печорском округе 09.09.2025, 20:450 Псковских студентов приглашают в новый сезон олимпиады «Я – профессионал» 09.09.2025, 20:310 Семь наблюдателей от кандидатов будут следить за выборами в Псковской области
09.09.2025, 20:270 Псковские волейболисты завоевали 1 место на спартакиаде союза городов Центра и Северо-Запада 09.09.2025, 20:250 Книгу к 80-летию Победы «Мариино Стояние» презентуют в Пскове 12 сентября 09.09.2025, 20:190 В Пскове стартовал чемпионат СЗФО по футболу среди женских команд 09.09.2025, 20:100 Незаконное ограждение снесли на проходе к озеру Песно в Плюсском округе
09.09.2025, 20:030 Настольную игру жительницы Пушкинских Гор запустят в массовое производство 09.09.2025, 19:500 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 3,4% 09.09.2025, 19:300 День в истории ПЛН. 9 сентября 09.09.2025, 19:100 «Гонки по вертикали»: скандалы, интриги, преследования. ВИДЕО
09.09.2025, 18:571 Участники программы «Герои земли Псковской» дадут новый импульс развитию региона — губернатор 09.09.2025, 18:350 В Пскове прошла научно-популярная лекция по лексикографии 09.09.2025, 18:220 Появилось видео задержания по делу о контрабанде табачной продукции в Псковской области 09.09.2025, 18:140 Обвиняемому в вымогательстве взятки псковичу продлили срок содержания под стражей
09.09.2025, 18:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 сентября 09.09.2025, 17:460 День памяти островских подпольщиков отметили торжественно-траурным митингом 09.09.2025, 17:350 Местный предприниматель и водитель-экспедитор попали под суд за контрабанду табачной продукции в Псковской области 09.09.2025, 17:270 Дмитрий Быстров: Событийные мероприятия очень востребованы в Острове
09.09.2025, 17:170 Суд оставил без изменения обязанность стругокрасненского предпринимателя возместить ущерб от пожара 09.09.2025, 17:090 «Кузница»: Фестивалей много не бывает? ВИДЕО 09.09.2025, 17:031 В псковских учреждениях УФСИН прошли конкурсы стенгазет ко Дню памяти жертв фашизма 09.09.2025, 16:540 До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 сентября
09.09.2025, 16:430 «Гонки по вертикали»: скандалы, интриги, преследования 09.09.2025, 16:370 Министр культуры Псковской области: «Михайловский бастион» связывает поколения 09.09.2025, 16:240 На участке улицы Юбилейной в Пскове ограничили движение до 13 сентября 09.09.2025, 16:180 Фестиваль идей, музыки и творчества «Типично псковский Lo-Fest» состоится 13 сентября
09.09.2025, 15:580 «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона. ВИДЕО 09.09.2025, 15:400 Два муниципальных музея Псковской области получат федеральную поддержку на капремонт 09.09.2025, 15:290 Начался демонтаж стены на улице Николая Васильева в Пскове 09.09.2025, 15:270 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Страна должна быть сильной и богатой...
09.09.2025, 15:270 Matiz повредил ограждение на Ольгинском мосту в Пскове 09.09.2025, 15:104 Нового «Холопа» начали снимать без задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой 09.09.2025, 15:070 Жители Пскова стали больше путешествовать на поездах и авто — аналитики 09.09.2025, 14:500 Лучшим командиром трудового отряда подростков в России стала псковичка Дарья Сердцева
09.09.2025, 14:280 Королева Балтии-2025 из Великих Лук приняла участие в ТВ-программе «100 к 1» 09.09.2025, 14:150 Илианна Петрова: Мы видим высокий интерес туристов к Псковской области 09.09.2025, 14:050 «Дневной дозор»: Появилась ли у людей уверенность в завтрашнем дне? 09.09.2025, 14:000 Гребень из кости нашли на месте установки памятника Довмонту в Пскове
09.09.2025, 13:450 ГАИ Пскова уточняет обстоятельства ДТП с участием эстонского автобуса на Рижском проспекте 09.09.2025, 13:381 Директором профсоюзного санатория «Хилово» назначен Григорий Коратаев 09.09.2025, 13:310 В Пскове покажут документальный фильм о соловецких юнгах 09.09.2025, 13:311 Гонимый больной
09.09.2025, 13:230 Новая парковка появится в псковской деревне Толбица 09.09.2025, 13:221 Сенатор Наталья Мельникова проведет личный прием граждан в Пскове 09.09.2025, 13:180 Более 208 тысяч туристов посетили Псков за 8 месяцев 09.09.2025, 13:080 Глава Псковского района обсудила социальное партнерство с заводом «Титан-Полимер»
09.09.2025, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Фестивалей много не бывает? 09.09.2025, 12:510 Псковский музей принял участие в Х фестивале «Онфим собирает друзей» 09.09.2025, 12:480 На каждую вакансию врача в СЗФО приходится менее одного резюме – аналитики 09.09.2025, 12:431 Псковская область и Абхазия приступили к проработке взаимодействия в образовании
09.09.2025, 12:400 Псковичам покажут премьеру фильма «Легенды партизанского края» 09.09.2025, 12:300 Сентябрь — время заботы о себе и о своём автомобиле 09.09.2025, 12:220 Партию сушеной клубники из Египта не пропустили через границу в Псковской области 09.09.2025, 12:170 В Пскове 70% эйчаров сообщают об итогах собеседования всем соискателям – опрос
09.09.2025, 12:160 У 18-летней псковички похитили деньги с банковской карты 09.09.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «ПЛН в лицах» с Максимом Костиковым 09.09.2025, 11:490 Автофестиваль состоится в Пскове в рамках 25-летия ПЛН 09.09.2025, 11:482 Николай Рыбаков: Ситуацию со здравоохранением в Псковской области можно оценить как катастрофическую
09.09.2025, 11:450 «Кузница»: Фестивалей много не бывает? 09.09.2025, 11:330 В Великолукском районе расширили карантинную зону по повилике 09.09.2025, 11:280 Молодой врач-терапевт пришла на работу в Дновский филиал порховской больницы 09.09.2025, 11:220 «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона
09.09.2025, 11:200 Найдены родственники погибшего на Псковщине сержанта Красной Армии 09.09.2025, 11:040 Мужчину задержали за кражу продуктов и спиртного из магазина в Пскове 09.09.2025, 10:540 Shaman получил отказ от Роспатента на регистрацию товарного знака «Я русский» 09.09.2025, 10:520 На марафоне «Пушкин–Петербург» побит рекорд трассы, который держался 37 лет
09.09.2025, 10:310 Рейтингомер: поручение Бастрыкина, изъятие земли и сбежавшие кандидаты. ВИДЕО 09.09.2025, 10:250 2,4 млн рублей выманили мошенники у великолучанина под предлогом инвестиций 09.09.2025, 10:150 Кровля на хозпостройке сгорела в гдовском СНТ «Здоровье» 09.09.2025, 10:060 Аэропорт Домодедово хотят продать до конца года
09.09.2025, 09:580 Половина автосервисов отказывает в ремонте авто с запчастями клиентов 09.09.2025, 09:550 Уроженец Армении незаконно хранил контрафактные сигареты в Великих Луках 09.09.2025, 09:460 Жилой дом горел в великолукской деревне Купуй 09.09.2025, 09:400 Непал снял запрет на использование соцсетей после гибели участников протестов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru