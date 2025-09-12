Политика

Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области

Избирательные участки в Псковской области закрылись до завтрашнего дня сегодня, в 20.00.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области 12 сентября и продлится до воскресенья. В 8.00 в субботу свои двери вновь откроют 253 избирательных участка.

Общее количество избирателей, которые могут проголосовать в течение трех дней на избирательных участках, составляет 145 841 человек. По состоянию на 15.00 сегодня явка была 9,8%.

Смотрите также Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10%

Голосование проходит и онлайн. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали 9 299 жителей региона. Они могут до 20:00 14 сентября реализовать своё право голоса в любое удобное время суток, находясь в любом регионе России.

Смотрите также Трехдневное голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области

В Псковской области проходят выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва организованы в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах.

Также проводят довыборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3. Напомним, мандат освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.

Смотрите также Иван Мешков вступил в должность главы Гдовского района

Голосование завершится в 20.00 в воскресенье, 14 сентября.