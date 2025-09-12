Политика

Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10%

Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 15.00 сегодня, 12 сентября, составила 6,83% (без учета ДЭГ). Проголосовали 9 959 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии региона.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Численность избирателей, включенных в списки, составляет 145 841 человек. Помимо этого, заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали 9 299 жителей региона.

Явна на ДЭГ на данный момент - 56,44% (проголосовали 5 248 человек).

Всего проголосовали сейчас уже 15 207 человек, что составляет 9,8%.

Напомним, голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области 12 сентября и продлится три дня, до воскресенья. В 8.00 свои двери открыли 253 избирательных участка. Сегодня отдать свой голос можно будет до 20.00.