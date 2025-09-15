Политика

Шесть избиравшихся от «Единой России» участников СВО получили мандаты депутатов в Псковской области

Шесть участников специальной военной операции, избиравшиеся от партии «Единая Россия», получили мандаты депутатов в Псковской области по итогам трехдневного голосования, сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Какое количество кандидатов на выборах будут составлять бывшие участники СВО, мы решали самостоятельно на местах. Никакой квоты не было. Понятно, что в принципе у нас в партии есть установка о том, чтобы помогать участникам СВО. Они могут участвовать в избирательной кампании в том случае, если у них есть желание претендовать на получение депутатских мандатов на разных уровнях. В данном случае были выборы в муниципальные органы власти. У нас было, по-моему, шесть участников специальной военной операции, все они получили депутатские мандаты», - сказал Александр Котов.

По словам председателя, сейчас бывших участников СВО знакомят с областным Собранием, показывают, как оно работает. Чтобы каждый для себя мог решить, подходит ли ему это направление.

«Если человек будет действительно убежден, что он может принести пользу, работая в составе нашего регионального законодательного органа, мы будем его включать в состав кандидатов и вместе с ним будем бороться за депутатские мандаты», - подытожил Александр Котов.

Напомним, в 2026 году пройдут выборы депутатов Псковского областного Собрания.

В эти выходные завершились выборы в муниципальные Собрания депутатов первого созыва в Псковской области. Предварительные результаты доступны по ссылке ниже.