Общество

Кадры для региона: дан старт этапу наставничества программы «Герои земли Псковской»

16.09.2025 16:59|ПсковКомментариев: 1

Этап наставничества региональной программы «Герои земли Псковской» стартовал в Псковской области. В актовом зале областного правительства собрались участники программы и наставники, которые будут сопровождать их на новом профессиональном пути. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Региональная кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина и дает возможность участникам и ветеранам специальной военной операции пройти обучение и в дальнейшем трудоустроиться в органах государственной власти, местного самоуправления и других организациях региона. И управленческим опытом с ее участниками готовы поделиться наставники.

Вклад в развитие малой родины

Открыла торжественное мероприятие, посвященное запуску этапа наставничества региональной программы, врио губернатора Псковской области Вера Емельянова. От имени главы региона Михаила Ведерникова она поприветствовала участников проекта. «Использование приобретенного вами опыта и управленческой компетенции в гражданских проектах для содействия развитию нашего региона - это главная цель реализации региональной программы «Герои земли Псковской». Уверена, что вместе мы сможем добиться больших успехов и внести значительный вклад в развитие и процветание нашей малой родины. Мы открыты новым идеям, готовы поддерживать самые смелые инициативы. Не сомневаемся: все они будут для нас очень значимы», - сказала Вера Емельянова, обращаясь к участникам программы.

Врио губернатора напомнила, что в скором времени их ждут стажировки в органах государственной власти и местного самоуправления Псковской области. «Руководить этими стажировками станут опытные наставники нашего региона. Каждый наставник - мастер своего дела в той сфере, которую вы выбрали для своего развития. Рекомендую вам максимально использовать возможность перенять знания и практический опыт, а также активно делиться своими идеями и проектами. Благодаря поддержке наставника и вашим личным качествам вы сможете значительных успехов добиться в самое ближайшее время. Только общими усилиями мы сможем обеспечить устойчивое развитие нашего региона», - отметила Вера Емельянова.

Присутствующих в зале участников и ветеранов специальной военной операции поприветствовала участница федеральной программы «Время Героев», член общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» Мария Мусатова.

«Как участнику федеральной программы на мою долю сегодня выпала честь рассказать вам, что такое наставники на федеральном уровне. Моим наставником является Голикова Татьяна Алексеевна (заместитель председателя правительства РФ прим.ред). И сегодня мы с вами будем разбирать, как этот опыт переняла я», - сообщила Мария Мусатова.

 
Член общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» отметила также, что такой программы «нет ни в одной стране мира», ее инициировал и поручил реализовывать президент России в послании Федеральному Собранию. «Это накладывает ответственность, как на меня, так и на каждого из вас. Сил вам, терпения и успехов на этом пути», - пожелала она.
 

Рукопожатие с двух сторон

О целях и задачах наставничества в режиме видеосвязи рассказала директор Центра карьерного сопровождения Института Высшей школы государственного управления Президентской академии Маргарита Гончарова. Она напомнила, что, учитывая опыт первого потока федеральной программы «Время героев», по распоряжению президента аналогичные программы были запущены во всех субъектах Российской Федерации.

«Цель наставничества - это помощь участникам программы в личном и профессиональном развитии. Уникальность ее в том, что она направлена на содействие в карьерном переходе участников СВО, которые проявили героизм на линии боевого соприкосновения, в систему государственного и муниципального управления, а также в другие организации», - сказала Маргарита Гончарова.

По ее словам, наставничество в рамках этих программ имеет свои особенности и отличается от программ наставничества в других федеральных кадровых конкурсах. «Здесь крайне важен личностный подход к вашим подопечным. Программа носит полное погружение всех задействованных лиц в этот процесс, конечно, учитывая вашу занятость и время», - подчеркнула директор Центра карьерного сопровождения.

Маргарита Гончарова отметила, что наставники используют все свои знания, опыт и ресурсы для организации процесса стажировки, чтобы определить участника в дальнейшем карьерном развитии, подготовить, адаптировать к новым позициям. Но и сами участники должны проявлять активную позицию, потому что «взаимодействие наставников и участников - это всегда рукопожатие с двух сторон, ответственность с двух сторон».

«Задача наставника - оказать всестороннюю поддержку, которая необходима участникам. Помочь найти свое место в гражданской жизни и оказать содействие в адаптации», - отметила она.

 

После торжественного мероприятия, посвященного старту этапа наставничества, участники программы продолжили обучение в рамках образовательного модуля - на семинаре по ораторскому искусству. Как отметила преподаватель дисциплины Ирина Соловьева, ее ученики - люди дела, но для того, чтобы донести свои идеи до людей, которые их будут исполнять или поддерживать, важно слово. «Красноречие испокон веков было орудием практическим. Это умение ясно, чётко, структурно и страстно говорить и дотрагиваться своим словом до умов и сердец», - рассказала Ирина Соловьева о пользе семинара для будущих государственных и муниципальных служащих.

Напомним, что программа «Герои земли Псковской» состоит из образовательных модулей, посвященных государственному и муниципальному управлению и предусматривает стажировку в той области деятельности, которую выбрал обучающийся. Впереди у участников проекта - длительная и ответственная работа.

Инна Ильина

Фото Анны Тягуновой

Теги: #Герои земли Псковской
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
