Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области

На довыборах депутата Псковской гордумы по округу №3 победу одержал Антон Мороз

Напомним, по предварительным данным, на довыборах депутата Псковской городской Думы по избирательному округу №3 победу одержал кандидат от «Единой России» Антон Мороз.

Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 превысила 35%

Избирательная комиссия Псковской области опубликовала предварительные результаты выборов в муниципальные Собрания депутатов в Псковской области первого созыва. Согласно данным протоколов, везде наибольшее количество голосов получила «Единая Россия».

В опросе приняло участие 226 человек

Ничего не изменилось, привык жить офлайн.

Не могу привыкнуть жить без стабильного интернета, у меня ломка.

Без интернета «вспомнил», что существуют книги, начал чаще читать.

Перестал зависать в соцсетях, освободив время для важных дел.

Приходится выходить из дома и пользоваться бесплатным Wi-Fi.

Сменил тариф на услуги связи, стал чаще звонить и писать СМС.

Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?

Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области

Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа

На довыборах депутата Псковской городской думы по избирательному округу №3 по предварительным данным победу одержал Антон Мороз

Илья Стрелков: В Псковской области выборы организованы на высшем уровне

Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет

Наталья Федорова об атмосфере и конкурентности выборов

Геннадий Афанасьев: Инцидентов на избирательных участках не было

Алексей Кузьмин: Жители Великолукского округа активно шли голосовать на участки

Дмитрий Быстров: ДЭГ набирает популярность в Островском округе

Сергей Кулаков: Поступавшие в УИКи жалобы признаны необоснованными

Трехдневное голосование на муниципальных выборах закончилось в Псковской области

Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 превысила 35%

Наталья Федорова: На избирательных участках Псковского района царит оживление

Александр Козловский встретился на избирательном участке с бойцом СВО

На муниципальных выборах в Псковской области уже проголосовали свыше 50 тысяч человек

Дмитрий Быстров: От сегодняшнего выбора зависит, как будет развиваться Островский округ

Дмитрий Шахов: В сельской местности особенно важна организация выездного голосования

Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ

В Псковской области явка на выборы к полудню третьего дня приблизилась к 30%

Игорь Сопов: За выборами ведется многоуровневая система наблюдения

Порядка 1100 сообщений от общественных наблюдателей обработали в Псковской области

На участке в Новосокольническом округе проголосовал 96-летний избиратель

Явка на выборы в Псковской области превысила 26%

За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5%

Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений

39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня

Стартовал заключительный день голосования в Псковской области

Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18%

На 65 избирательных участках Псковской области работают детские уголки

Завершился второй день голосования в Псковской области

Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области

Более 300 человек приняли участие в ДЭГ этой ночью в Псковской области

Избирательные участки открылись во второй день голосования в Псковской области

Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться

Явка в первый день голосования в в Псковской области превысила 14%

Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области

Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе

Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10%

Фотофакт: Впервые голосующий Барсик принял участие в выборах в Псковском районе

Себеж, Кунья и Пушкинские Горы лидируют по явке на ДЭГ

Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ

Более восьми тысяч человек уже проголосовали на выборах в Псковской области

Около 30 человек уже посетили Центр общественного наблюдения в Пскове

Омбудсмен проконтролирует ход голосования не менее чем в пяти районах Псковской области

Наталья Федорова: Голосование на выборах — обязанность ответственных граждан

Сделать прививку от гриппа могут псковичи вблизи избирательных участков

Трехдневное голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области