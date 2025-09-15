Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области опубликовала предварительные результаты выборов в муниципальные Собрания депутатов в Псковской области первого созыва. Согласно данным протоколов, везде наибольшее количество голосов получила «Единая Россия».
Гдовский муниципальный округ
- «Единая Россия» — 1632 голоса (58,87%)
- «Яблоко» — 648 голосов (23,38%)
- ЛДПР — 165 голосов (5,95%)
- КПРФ — 93 голоса (3,35%)
- «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — 55 голосов (1,98%)
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 53 голоса (1,91%)
- «Новые люди» — 50 голосов (1,80%)
- «Родина» — 19 голосов (0,69%)
Псковский муниципальный округ
- «Единая Россия» — 6518 голоса (61,21%)
- «Родина» — 910 голосов (8,55%)
- ЛДПР — 812 голосов (7,63%)
- КПРФ — 680 голосов (6,39%)
- «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — 455 голосов (4,27%)
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 448 голосов (4,21%)
- «Новые люди» — 418 голосов (3,93%)
- «Яблоко» — 238 голосов (2,24%)
Себежский муниципальный округ
- «Единая Россия» — 3709 (59,2%)
- ЛДПР — 659 (10,52%)
- «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — 571 (9,11%)
- КПРФ — 479 (7,65%)
- «Яблоко» — 279 (4,45%)
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 242 (3,86%)
- «Новые люди» — 196 (3,13%)
Островский муниципальный округ
- «Единая Россия» — 3044 (44,84%)
- «Родина» — 699 (10,3%)
- ЛДПР — 611 (8,99%)
- КПРФ — 606 (8,93%)
- «Новые люди» — 599 (8,82%)
- «Партия пенсионеров» — 530 (7,81%)
- «Яблоко» — 301 (4,43%)
- «Справедливая Россия – За правду» — 245 (3,61%)
Дедовичский муниципальный округ
- «Единая Россия» — 2966 (66,4%)
- ЛДПР — 325 (7,28%)
- КПРФ — 260 (5,82%)
- «Яблоко» — 251 (5,62%)
- «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — 238 (5,33%)
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 221 (4,95%)
- «Новые люди» — 108 (2,42%)
Куньинский муниципальный округ
- «Единая Россия» — 2257 (69,62%)
- КПРФ — 432 (13,33%)
- ЛДПР — 212 (6,54%)
- «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — 125 (3,86%)
- «Новые люди» — 72 (2,22%)
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 69 (2,13%)
- «Яблоко» — 25 (0,77%)
Новосокольнический муниципальный округ
- «Единая Россия» — 3070 голосов (67,49%)
- «Яблоко» — 313 голосов (6,88%)
- КПРФ — 307 голосов (6,75%)
- ЛДПР — 287 голосов (6,31%)
- «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — 230 голосов (5,06%)
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 164 голоса (3,61%)
- «Новые люди» — 108 голосов (2,37%)
Палкинский муниципальный округ
- «Единая Россия» — 2178 голосов (72,21%)
- КПРФ — 159 голосов (5,27%)
- ЛДПР — 156 голосов (5,17%)
- «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — 145 голосов (4,81%)
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 109 голосов (3,61%)
- «Новые люди» — 68 голосов (2,25%)
Пустошкинский муниципальный округ
- «Единая Россия» — 1418 (54,98%)
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 181 (7,02%)
- «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — 172 (6,67%)
- «Яблоко» — 167 (6,48%)
- ЛДПР — 157 (6,09%)
- «Новые люди» — 64 (2,48%)
Пушкиногорский муниципальный округ
- «Единая Россия» — 2337 голосов (72,87%)
- КПРФ — 283 голоса (8,82%)
- ЛДПР — 148 голосов (4,61%)
- «Яблоко» — 136 голосов (4,24%)
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 96 голосов (2,99%)
- «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — 92 голоса (2,87%)
- «Новые люди» — 80 голосов (2,49%)
Великолукский муниципальный округ
- «Единая Россия» — 4848 голосов (71.89%)
- КПРФ — 511 голосов (7.58%)
- ЛДПР — 429 голосов (6.36%)
- «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — 369 голосов (5.47%)
- «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 246 голосов (3.65%)
- «Новые люди» — 172 голоса (2.55%)
- «Яблоко» — 74 голоса (1.1%)
Напомним, по предварительным данным, на довыборах депутата Псковской городской Думы по избирательному округу №3 победу одержал кандидат от «Единой России» Антон Мороз.