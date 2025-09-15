«Дневной дозор»: Нужно ли дать возможность гражданам оценивать чиновников через «Госуслуги»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли дать возможность гражданам оценивать чиновников через "Госуслуги"?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Депутаты из фракции партии «Новые люди» в Госдуме предлагают дать россиянам право ежегодно оценивать качество работы чиновников через «Госуслуги». Подразумевается, что такая народная оценка эффективности госслужащих и законодателей будет публичной и простимулирует их работать качественнее. С одной стороны, идея не лишена здравого смысла, напомним: в администрации президента разработан набор критериев оценки работы губернаторов, одним из важнейших компонентов которой является мнение населения регионов об их работе. На данный момент эта оценка формируется из разного рода заказных социологических исследований, как правило, непубличных. Однако у общества есть большие сомнения относительно качества и правдивости этих рейтингов, потому и доверие к ним не велико. Население в массе своей боится высказывать свою точку зрения социологам, а рейтинги у представителей власти по этим исследованиям всегда заоблачные. А как тогда справедливо оценить качество работы губернаторов, мэров, депутатов, если этим социологическим исследованиям веры нет?
Голосование предлагают сделать анонимным, чтобы граждане не опасались преследования за свое мнение о чиновниках. В рамках этой инициативы будут оцениваться депутатов всех уровней, губернаторов и глав муниципалитетов.
Итоги же голосования публиковать в открытом доступе, чтобы видна была полная картина, как граждане оценивают деятельность конкретных чиновников и власти в целом. Авторы инициативы полагают, что это станет хорошим стимулом улучшить свою работу для должностных лиц.
Инициатива в массах, понятное дело, будет принята на ура. Поставить чиновникам оценку, да еще и анонимно — такому наши граждане будут рады. И это наталкивает на мысль о том, что есть у такой инициативы и обратная сторона. Велика вероятность того, что наш народ будет крайне необъективен, займется сведением счетов, пользуясь анонимностью.
Во-первых, результаты такой оценки чиновников будут показывать «среднюю температуру по больнице». Во-вторых, абсолютное большинство деятельность власти оценивает огульно, не пытаясь разобраться, как устроена работа чиновников. В-третьих, ну так уж принято у русских людей испокон веков: чиновников ругать, считать их некомпетентными, а порой и недееспособными. Как известно, все самые умные в России уже трудятся таксистами и охранниками. Поэтому, скорее всего, работа чиновников и отраслей в целом в большинстве своем будет оценена на «двойку». При всем критичном отношении к власти эта оценка не будет соответствовать реальному положению дел.
Так нужно ли дать возможность гражданам оценивать чиновников через «Госуслуги»? Не вызовет ли такое голосование поток необъективной информации? Насколько вообще возможно будет такую модель сформировать? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор».
Глава фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрей Маковский выступает обеими руками «за» электронную демократию. Более того, как сообщил депутат, на одной оценке чиновников через «Госуслуги» он бы не останавливался — Андрей Маковский считает необходимым оценивать в таком формате еще и качество работы «управляек».
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов эту инициативу категорически не поддерживает и не понимает, как она может быть реализована. Спикер напоминает: каждый депутат получает оценку своей работы на встречах с избирателями, и такой формат более объективен, чем анонимная оценка на «Госуслугах».
Отвечая на вопрос о своем отношении к инициативе депутатов, экс-мэр Пскова Александр Прокофьев напомнил о временах своей работы в органах МСУ. По его мнению, тогда обратная связь власти с обществом была выстроена правильно — любой желающий мог попасть на прием к депутату или чиновнику без какой-либо записи и высказать свое мнение об их работе. Он отметил, что и в те времена, записываясь на прием к чиновникам с жалобами на какие-то проблемы, люди опасались негативных последствий. По мнению бывшего мэра Пскова, сегодня времена другие, опасаться гражданам нечего, да и сама анонимность на «Госуслугах» весьма сомнительная. Поэтому Александр Прокофьев смысла в этой инициативе не видит.
Глава Локнянского района Иван Белугин эту инициативу не поддерживает, ведь, по его мнению, сегодня «каждый суслик считает себя агрономом», поэтому необъективных оценок качества работы чиновников будет неоправданно много. Пока и сам формат проведения такого голосования главе Локнянского района тоже не понятен.
Не нашла одобрения эта инициатива и у члена Общественной палаты Российской Федерации от Псковского региона Натальи Исаковой. Она считает, что форм обратной связи для оценки качества работы всех ветвей власти сегодня предостаточно. Поэтому вводить какие-то новшества на портале Госуслуг она не считает нужным. К тому же, как отметила Наталья Исакова, не стоит забывать, что для такого нововведения потребуются дополнительные финансовые ресурсы. По словам члена Общественной палаты России, сейчас стоит сосредоточиться на решении более насущных проблем.
Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов сообщил, что он всегда выступает «за» введение новых методик оценки качества работы власти, но данная инициатива вызывает у него противоречивые чувства. Виталий Рахманов считает, что многие наши граждане видят в депутатах и чиновниках всесильных волшебников, которые могут решить любые вопросы, но эта картина далека от реальности, в связи с чем велик риск получить большой всплеск необъективных оценок от голосующих граждан, руководствующихся не разумом, а обидами.
В сегодняшней программе мнения наших экспертов по поводу инициативы предоставить гражданам возможность оценивать работу представителей власти через портал «Госуслуги» разошлись. Большая часть экспертов отмечает, что инициатива вызывает у них множество вопросов, в частности: как эта система оценок будет реализована, где взять бюджетные средства для ее реализации, будет ли оценка объективной с учетом традиционной нелюбви граждан к представителям власти всех уровней?
Конечно, идея анонимно поставить «двойку» в дневник чиновнику, который, по личному мнению гражданина, «замылил» его проблему, придется по душе многим. Но едва ли такого рода оценка будет отражать реальную эффективность работы того или иного столоначальника и побудит его трудиться с большей отдачей.
Впрочем, это не отменяет того несомненного факта, что власть должна держать руку на пульсе общественных настроений и проблем граждан, не отрываться от народа и оперативно получать обратную связь от избирателей. Но для этого не нужен новый раздел с «голосовалкой» на «Госуслугах». Достаточно вспомнить практику 90-х годов прошлого века, когда попасть на прием в самые высокие кабинеты граждане могли практически с улицы, без предварительной записи и долгого ожидания. Вот этого прямого общения с народом, которому и служат обитатели чиновничьих кабинетов, сегодня так не хватает для того, чтобы вертикаль власти работала эффективнее.
Александра Братчикова