Политика

«Дневной дозор»: Нужно ли дать возможность гражданам оценивать чиновников через «Госуслуги»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли дать возможность гражданам оценивать чиновников через "Госуслуги"?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Депутаты из фракции партии «Новые люди» в Госдуме предлагают дать россиянам право ежегодно оценивать качество работы чиновников через «Госуслуги». Подразумевается, что такая народная оценка эффективности госслужащих и законодателей будет публичной и простимулирует их работать качественнее. С одной стороны, идея не лишена здравого смысла, напомним: в администрации президента разработан набор критериев оценки работы губернаторов, одним из важнейших компонентов которой является мнение населения регионов об их работе. На данный момент эта оценка формируется из разного рода заказных социологических исследований, как правило, непубличных. Однако у общества есть большие сомнения относительно качества и правдивости этих рейтингов, потому и доверие к ним не велико. Население в массе своей боится высказывать свою точку зрения социологам, а рейтинги у представителей власти по этим исследованиям всегда заоблачные. А как тогда справедливо оценить качество работы губернаторов, мэров, депутатов, если этим социологическим исследованиям веры нет?

Голосование предлагают сделать анонимным, чтобы граждане не опасались преследования за свое мнение о чиновниках. В рамках этой инициативы будут оцениваться депутатов всех уровней, губернаторов и глав муниципалитетов.

Итоги же голосования публиковать в открытом доступе, чтобы видна была полная картина, как граждане оценивают деятельность конкретных чиновников и власти в целом. Авторы инициативы полагают, что это станет хорошим стимулом улучшить свою работу для должностных лиц.

Инициатива в массах, понятное дело, будет принята на ура. Поставить чиновникам оценку, да еще и анонимно — такому наши граждане будут рады. И это наталкивает на мысль о том, что есть у такой инициативы и обратная сторона. Велика вероятность того, что наш народ будет крайне необъективен, займется сведением счетов, пользуясь анонимностью.

Во-первых, результаты такой оценки чиновников будут показывать «среднюю температуру по больнице». Во-вторых, абсолютное большинство деятельность власти оценивает огульно, не пытаясь разобраться, как устроена работа чиновников. В-третьих, ну так уж принято у русских людей испокон веков: чиновников ругать, считать их некомпетентными, а порой и недееспособными. Как известно, все самые умные в России уже трудятся таксистами и охранниками. Поэтому, скорее всего, работа чиновников и отраслей в целом в большинстве своем будет оценена на «двойку». При всем критичном отношении к власти эта оценка не будет соответствовать реальному положению дел.

Так нужно ли дать возможность гражданам оценивать чиновников через «Госуслуги»? Не вызовет ли такое голосование поток необъективной информации? Насколько вообще возможно будет такую модель сформировать? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор».

Глава фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрей Маковский выступает обеими руками «за» электронную демократию. Более того, как сообщил депутат, на одной оценке чиновников через «Госуслуги» он бы не останавливался — Андрей Маковский считает необходимым оценивать в таком формате еще и качество работы «управляек».

«Конечно, инициатива оценивать работу чиновников — это важно, отличный путь к электронной демократии. Я бы пошел еще дальше. Нужно оценивать работу управляющих компаний. Конечно, она должна быть гласной, нужно предавать огласке все непотребства, которые делают "управляйки". А мы знаем, что управляющая компания и "управляйка" — это две совершенно разные организации. Поэтому я обеими руками "за" электронную демократию».

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов эту инициативу категорически не поддерживает и не понимает, как она может быть реализована. Спикер напоминает: каждый депутат получает оценку своей работы на встречах с избирателями, и такой формат более объективен, чем анонимная оценка на «Госуслугах».

«Я не поддерживаю это предложение. Даже не понимаю механизма реализации. Начну с того, что не боюсь оценок своей работы со стороны избирателей, и эти оценки мы получаем не только на выборах, а каждый раз, когда с избирателями встречаемся. Поверьте, если мы где-то недорабатываем проблемы, нам там, не стесняясь, расскажут всё, что по поводу нас думают. И я, наоборот, стремлюсь к такому диалогу. Потому что это дисциплинирует нас, с одной стороны, и у нас появляется возможность высказать, почему та или иная проблема не решается так быстро, как многим хотелось бы. То есть должен быть диалог. А основная оценка, конечно, ставится на выборах. Если депутат не работает, если не выстраивает диалог со своими избирателями, не отстаивает их интересы, значит, до свидания».

Отвечая на вопрос о своем отношении к инициативе депутатов, экс-мэр Пскова Александр Прокофьев напомнил о временах своей работы в органах МСУ. По его мнению, тогда обратная связь власти с обществом была выстроена правильно — любой желающий мог попасть на прием к депутату или чиновнику без какой-либо записи и высказать свое мнение об их работе. Он отметил, что и в те времена, записываясь на прием к чиновникам с жалобами на какие-то проблемы, люди опасались негативных последствий. По мнению бывшего мэра Пскова, сегодня времена другие, опасаться гражданам нечего, да и сама анонимность на «Госуслугах» весьма сомнительная. Поэтому Александр Прокофьев смысла в этой инициативе не видит.

«В свое время, когда я работал, у меня было не просто перевыполнение приема по личным запросам, а какой-то жуткий перехлест. Записывались 30-35 человек, а приходило вдвое больше, сидели до часу ночи. Мой водитель развозил их всех, потом по моему предложению стали поить чаем. Часто приходили без записи, ждали. Я принимал всех. Это была какая-то жуть. Я спрашивал, почему вы не записывались? Я мог бы расширить список. Но у многих причина была в том, что они не хотели себя показывать. Если будешь по записи, попадешь на учет. Такая была отчетливая боязнь. Меня просили помочь и отмечали, что не хотели бы, чтобы об этом узнали, боялись преследования. Если речь идет о замене и прекращении сбора изучения общественного мнения через средства связи на местах, я бы не стал этого делать. У человека должна быть возможность. Есть приемные, телефоны указаны. Пожалуйста, звони, передавай свою просьбу. Если у тебя искреннее желание, пожелание или жалоба, бояться нечего. Я не понимаю, как сейчас возможно позвонить инкогнито. Все равно фиксируется звонок и указывается источник связи. Если кто-то захочет докопаться, проверить, фальшь это или искренняя жалоба, это зависит от того, кто обрабатывает звонки. Если такая услуга предусмотрена, должны быть люди, обрабатывающие звонки и мнения. Думаю, тут боятся, что инкогнито начнут поливать грязью. Поливали всю жизнь и будут поливать. Ну и что? От этого никто не уйдет, если кто-то захочет».

Глава Локнянского района Иван Белугин эту инициативу не поддерживает, ведь, по его мнению, сегодня «каждый суслик считает себя агрономом», поэтому необъективных оценок качества работы чиновников будет неоправданно много. Пока и сам формат проведения такого голосования главе Локнянского района тоже не понятен.

«В любом случае будет негативный эффект, потому что у нас сейчас есть социологические исследования, которые показывают, что выборка респондентов, высказывающих свое мнение, не всегда представляет социально-экономически активное население. Поэтому важно понять, в какой форме это будет реализовано, что это за инициатива и как она будет выглядеть на практике. Человеку через "Госуслуги" будут приходить уведомления с просьбой ответить на вопросы, как в социологическом исследовании? Например, после визита к чиновнику, ему придет уведомление, что нужно оценить визит от одного до десяти. Я не совсем понимаю, как это будет работать на практике, поэтому могу сказать, что негативных отзывов всегда будет больше. У нас есть тенденция, что каждый человек считает себя экспертом и знает, как правильно управлять и принимать решения, не зная подводных камней. Те, кто действительно понимают происходящее и причины принятия решений, скромно молчат, так как им не нужно высказывать мнение, они и так прекрасно понимают, зачем происходят те или иные события».

Не нашла одобрения эта инициатива и у члена Общественной палаты Российской Федерации от Псковского региона Натальи Исаковой. Она считает, что форм обратной связи для оценки качества работы всех ветвей власти сегодня предостаточно. Поэтому вводить какие-то новшества на портале Госуслуг она не считает нужным. К тому же, как отметила Наталья Исакова, не стоит забывать, что для такого нововведения потребуются дополнительные финансовые ресурсы. По словам члена Общественной палаты России, сейчас стоит сосредоточиться на решении более насущных проблем.

«Чтобы через портал «Госуслуги» оценивать власть, вероятно, это потребует разработать дополнительный сервис. Это потребует дополнительных финансовых ресурсов. Кроме того, оценка работы представителей власти уже осуществляется гражданами в ходе избирательных кампаний, когда они либо поддерживают, либо не поддерживают кандидатов. Сейчас очень много форм обратной связи предоставляется, где можно оценить качество услуг. Поэтому мне кажется, все-таки разрабатывать такой сервис сейчас нецелесообразно, лучше сосредоточиться на решении более насущных проблем. В любом проекте всегда есть люди, которые недовольны. Не важно, что осуществляется, например, со стороны органов власти. Я уверена, что будут недовольные и те, кто удовлетворен их деятельностью. Поэтому, если давать комментарии, необходимо предусмотреть форму, чтобы они были аргументированы. То есть, чтобы указывались причины недовольства и что гражданин сделал для решения проблемы. Ведь действительно есть такие проблемы, которые зависят не только от органов власти, но и от самих граждан, которые не предпринимают никаких действий».

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов сообщил, что он всегда выступает «за» введение новых методик оценки качества работы власти, но данная инициатива вызывает у него противоречивые чувства. Виталий Рахманов считает, что многие наши граждане видят в депутатах и чиновниках всесильных волшебников, которые могут решить любые вопросы, но эта картина далека от реальности, в связи с чем велик риск получить большой всплеск необъективных оценок от голосующих граждан, руководствующихся не разумом, а обидами.

«Как айтишник, я всегда "за" введение новых метрик, которые позволят более широко посмотреть на работу, увидеть слабые места и улучшить процессы. Но что касается оценки работы гражданами, это интересная, но деликатная тема. К сожалению, наши граждане часто воспринимают чиновников как волшебников, которые по щелчку пальцев могут решить любую проблему. Когда они сталкиваются с невозможностью решения своих вопросов, они могут воспринять это как личное оскорбление или нежелание чиновника выполнять свою работу. В таких ситуациях люди могут голосовать не умом, а сердцем, что делает рейтинг необъективным».

В сегодняшней программе мнения наших экспертов по поводу инициативы предоставить гражданам возможность оценивать работу представителей власти через портал «Госуслуги» разошлись. Большая часть экспертов отмечает, что инициатива вызывает у них множество вопросов, в частности: как эта система оценок будет реализована, где взять бюджетные средства для ее реализации, будет ли оценка объективной с учетом традиционной нелюбви граждан к представителям власти всех уровней?

Конечно, идея анонимно поставить «двойку» в дневник чиновнику, который, по личному мнению гражданина, «замылил» его проблему, придется по душе многим. Но едва ли такого рода оценка будет отражать реальную эффективность работы того или иного столоначальника и побудит его трудиться с большей отдачей.

Впрочем, это не отменяет того несомненного факта, что власть должна держать руку на пульсе общественных настроений и проблем граждан, не отрываться от народа и оперативно получать обратную связь от избирателей. Но для этого не нужен новый раздел с «голосовалкой» на «Госуслугах». Достаточно вспомнить практику 90-х годов прошлого века, когда попасть на прием в самые высокие кабинеты граждане могли практически с улицы, без предварительной записи и долгого ожидания. Вот этого прямого общения с народом, которому и служат обитатели чиновничьих кабинетов, сегодня так не хватает для того, чтобы вертикаль власти работала эффективнее.

Александра Братчикова