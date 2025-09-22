Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Поднять из руин Романова горка в Пскове
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Воскресные бранчи в «Покровском»
Воркаут в Пскове
О новый местах для туристов
Развитие Силово-Медведево
развивающие секции для детей
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Вакансии Россети
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Политика 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 26.09.2025 12:200 День избирательных комиссий есть только в Псковской области — Игорь Сопов  26.09.2025 11:560 Александр Братчиков: Выборы прошли на высоком уровне 26.09.2025 11:300 День избирательных комиссий отмечают в псковской деревне Родина  25.09.2025 17:210 Муниципальный вестник: реформа на финишной прямой 25.09.2025 17:080 Игорь Сопов прокомментировал заявление Олега Брячака о несправедливости итогов выборов
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:350 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 19.09.2025 20:001 В Пскове проходит открытие отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо» 20.09.2025 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении 24.09.2025 11:150 Борис Елкин: Решение о включении отопления примем в конце недели
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

День избирательных комиссий есть только в Псковской области — Игорь Сопов 

26.09.2025 12:20|ПсковКомментариев: 0

День избирательных комиссий существует только в Псковской областной, отметил председатель регионального избиркома Игорь Сопов на торжественном мероприятии, посвященном Дню Избирательных комиссий в Псковской области, сегодня, 26 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Искренне поздравляю вас с нашим праздником, который есть только в Псковской области, в единственном регионе в Российской Федерации. И многое из того, что мы делаем, мы делаем впервые. Мы всегда добавляем приставку "впервые" в Российской Федерации. Потому что мы внедряем новые технологии, которые в последствии начинают применяться по всей стране», - сказал Игорь Сопов.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Избирательных комиссий Псковской области, проходит в деревне Родина Псковского района. Праздничный день был утверждён губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и приходится на последнее воскресенье сентября — после Единого дня голосования. 

Смотрите также
26.09.2025 11:300 День избирательных комиссий отмечают в псковской деревне Родина 

Пресс-портрет
Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #избирательная комиссия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 224 человека
26.09.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» 26.09.2025, 12:280 В вольере выдренка Барни в псковском подворье «Птичий дворик» будет бассейн 26.09.2025, 12:200 День избирательных комиссий есть только в Псковской области — Игорь Сопов  26.09.2025, 12:130 Погиб водитель фуры, столкнувшейся с поездом в Смоленской области
26.09.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: СМИ и Max, сломали компьютер, конкурентов в бан 26.09.2025, 12:000 Победи себя сегодняшнего: как воркаут из увлечения единиц стал массовым спортом в Пскове 26.09.2025, 11:560 Александр Братчиков: Выборы прошли на высоком уровне 26.09.2025, 11:420 «Люди труда»: Чему учат в Псковском агротехническом колледже?
26.09.2025, 11:330 Астероид диаметром два метра пролетел совсем близко от Земли 26.09.2025, 11:300 День избирательных комиссий отмечают в псковской деревне Родина  26.09.2025, 11:230 Обитель спящих муз 26.09.2025, 11:201 «На пятой передаче»: Восемь ИДН в Хотицах и почему местные жители должны пострадать
26.09.2025, 11:150 Выставку к 190-летию пушкинской элегии открыли в «Михайловском» 26.09.2025, 11:130 Сергей Вострецов: Сохранение самозанятости важно, но нельзя допускать подмены трудовых отношений 26.09.2025, 11:090 «Пастырь»: Воздвижение Креста Господня. ВИДЕО 26.09.2025, 11:030 «Лежачий полицейский» появится у дома №14 на улице Байкова в Пскове
26.09.2025, 11:010 Многодетная семья осталась без крова в палкинской деревне Ключи 26.09.2025, 10:570 «Прессинг»: СМИ и Max, сломали компьютер, конкурентов в бан 26.09.2025, 10:550 Предварительной причиной гибели нескольких человек в Ленобласти стал грязный самогонный аппарат 26.09.2025, 10:510 В себежской деревне Китово пожар унес жизни троих рыбаков
26.09.2025, 10:411 Светофор может появиться на перекрестке улиц Карла Маркса и Свердлова в Пскове 26.09.2025, 10:400 Утренний самолет Москва — Псков вылетел из аэропорта 26.09.2025, 10:350 Каждый третий пскович считает брак обязательным для рождения детей — опрос 26.09.2025, 10:230 Участок Пушкиногорского шоссе будет перекрыт 27 сентября
26.09.2025, 10:120 Два автомобиля Volkswagen Passat сгорели в Псковской области за сутки 26.09.2025, 10:050 Быстро и без потерь: как современная техника помогает псковским аграриям в сложных погодных условиях 26.09.2025, 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 26.09.2025, 09:480 Локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов в Смоленской области. ВИДЕО
26.09.2025, 09:470 В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем 26.09.2025, 09:380 «Дары осени» показали в Псковском филиале Университета ФСИН России 26.09.2025, 09:160 Вылет самолета рейсом Москва — Псков задерживается 26.09.2025, 09:150 В Госдуме предложили расширить Пушкинскую карту на сельский туризм
26.09.2025, 09:000 Мошенники стали обманывать россиян под предлогом записи на поверку счетчиков 26.09.2025, 08:480 Маршрут псковских «Ласточек» изменен по техническим причинам 26.09.2025, 08:350 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025, 08:200 Зарплаты в медицине в России выросли на 15% за год
26.09.2025, 08:000 В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов 26.09.2025, 07:300 Молодого псковича с бородой разыскивают в городе 26.09.2025, 07:000 День встречи со старыми друзьями отмечают 26 сентября 25.09.2025, 23:190 Столкновение на круговом перекрестке улиц Инженерной и Труда в Пскове попало на видео
25.09.2025, 22:520 Женщина на «Лексусе» лишила боковой двери фургон на Крестовском шоссе. ФОТО 25.09.2025, 22:380 Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе 25.09.2025, 22:280 В Пскове водитель «Шанса» сбил велосипедиста 25.09.2025, 22:000 Как сон улучшает работу мозга, рассказала биохакер
25.09.2025, 22:000 Аферисты предложили жителям Псковской области свое «содействие» 25.09.2025, 21:520 25-й субботник псковского молодёжного центра собрал более 60 волонтёров 25.09.2025, 21:400 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 26 сентября 25.09.2025, 21:290 Скульптор Андрей Мартьянов: Псков будет в Китае, а Китай – в Пскове
25.09.2025, 21:200 Млечный Путь запечатлели в Псковской области 25.09.2025, 21:000 Минпросвещения высказалось против добавления компьютерных игр в школьную программу 25.09.2025, 20:400 Великолукский суд отклонил апелляцию водителя на результат алкогольного теста 25.09.2025, 20:370 Международная выставка «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада» открылась в Пскове
25.09.2025, 20:200 «Молочные продукты Пушкиногорья» примут участие в ярмарке в Пушкинских Горах 25.09.2025, 20:000 Псковичей приглашают на просветительский курс «Флагманов образования» о культуре 25.09.2025, 19:401 У псковича открыто похитили золотое кольцо и барсетку 25.09.2025, 19:200 Воспитанницы спортшколы «Гармония» с победой вернулись с всероссийских соревнований по художественной гимнастике в Ульяновске
25.09.2025, 19:000 Завод «Титан-Полимер» представил вакансии на осенней ярмарке трудоустройства в Пскове 25.09.2025, 18:400 Можно ли не платить за капитальный ремонт, рассказали жителям Псковской области 25.09.2025, 18:200 Завершена укладка верхнего слоя асфальта на дороге Пушкинские Горы – Локня 25.09.2025, 18:050 «Беседка»: Новый автобренд на рынке Пскова 
25.09.2025, 18:030 У предпринимателей изъяли памятники культурного наследия в Порховском округе 25.09.2025, 18:000 Клиентские службы Социального фонда приглашают псковичей на прием 27 сентября 25.09.2025, 17:570 «Три мудреца»: Нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений? ВИДЕО 25.09.2025, 17:550 Псковский суд в разы снизил размер компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование
25.09.2025, 17:470 Стала известна программа предпоследнего дня псковского фестиваля «Книжная яблоня» 25.09.2025, 17:450 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 сентября 25.09.2025, 17:440 День в истории ПЛН. 25 сентября 25.09.2025, 17:440 «Беседка»: Как преобразится концертный зал ГКЦ Пскова после капремонта? ВИДЕО
25.09.2025, 17:430 Псковские росгвардейцы приняли участие в субботнике вблизи часовни князя Владимира 25.09.2025, 17:290 В конфликте двух мужчин в великолукском баре будет разбираться полиция 25.09.2025, 17:210 Муниципальный вестник: реформа на финишной прямой 25.09.2025, 17:200 В карантинную зону по черному еловому усачу включили еще 18 га псковских лесов
25.09.2025, 17:140 Братьев оштрафовали за незаконную рубку леса в Печорском округе на 2 млн рублей 25.09.2025, 17:120 Лидером по набору в псковском ГКЦ стал ансамбль эстрадного танца «Сувенир&бит» 25.09.2025, 17:080 Развивающие секции Пскова ждут новых участников 25.09.2025, 17:080 Игорь Сопов прокомментировал заявление Олега Брячака о несправедливости итогов выборов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru