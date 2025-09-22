Политика

День избирательных комиссий есть только в Псковской области — Игорь Сопов

День избирательных комиссий существует только в Псковской областной, отметил председатель регионального избиркома Игорь Сопов на торжественном мероприятии, посвященном Дню Избирательных комиссий в Псковской области, сегодня, 26 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Искренне поздравляю вас с нашим праздником, который есть только в Псковской области, в единственном регионе в Российской Федерации. И многое из того, что мы делаем, мы делаем впервые. Мы всегда добавляем приставку "впервые" в Российской Федерации. Потому что мы внедряем новые технологии, которые в последствии начинают применяться по всей стране», - сказал Игорь Сопов.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Избирательных комиссий Псковской области, проходит в деревне Родина Псковского района. Праздничный день был утверждён губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и приходится на последнее воскресенье сентября — после Единого дня голосования.