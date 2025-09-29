Политика

Образовательную платформу для начинающих политиков представил в Карелии Виктор Остренко

Обсуждение межрегионального образовательного проекта молодёжных парламентов Северо-Запада состоялось в Петрозаводске. Во встрече с вице-спикером Псковского областного Собрания депутатов Виктором Остренко, который курирует Молодёжный парламент при ПОСД, приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике Татьяна Тишкова и молодые парламентарии Карелии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Виктор Остренко напомнил, что новая образовательная платформа для будущих политиков стартовала в прошлом году по инициативе псковичей.

«Каждый регион Северо-Запада, каждое законодательное собрание обладает уникальными ресурсами, прежде всего человеческими - знаниями и опытом. Идея проекта заключается в том, чтобы каждый субъект поделился своими наработками с молодыми кадрами, привлекая к этой работе депутатов и экспертов в различных сферах», - пояснил суть проекта Виктор Остренко.

Вице-спикер также добавил, что проект уже прошёл апробацию: в разных регионах состоялись онлайн-лекции для молодых парламентариев. Однако обратная связь показала, что не все форматы были восприняты молодёжью. Поэтому был создан пробный шаблон лекции: версию от эксперта из Пскова, кандидата социологических наук Олеси Назарой на тему эффективной коммуникации первыми оценили слушатели из Карелии.

«Даже похлопать захотелось», - сказали по итогам просмотра молодые парламентарии и признались, что 50 минут лекции пролетели незаметно. Затем состоялось обсуждение образовательного модуля: его формата и содержания, а также возможных тем для будущих видео-уроков.

В завершение фокус-группы Виктор Остренко поблагодарил ребят за обратную связь и отметил значимость подобного общения, как для развития проекта, так и для коммуникации между молодёжными парламентами Северо-Запада. «Нам бы хотелось, чтобы проект работал, и был интересен и полезен, прежде всего вам», - подчеркнул вице-спикер.

Развитие платформы станет одним из пунктов повестки ближайшего заседания Совета Молодёжных парламентов Северо-Запада в Санкт-Петербурге.