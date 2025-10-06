Политика

Леонид Слуцкий может возглавить список ЛДПР на выборах в Псковской области

Региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков готов поддержать решение о включении кандидатуры председателя партии Леонида Слуцкого под №1 в список кандидатов на выборах в Псковское областное Собрание депутатов в том случае, если такое решение будет принято партийным руководством. Об этом он заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос ведущего, сохранится ли в ЛДПР сложившаяся при Владимире Жириновском практика, когда лидер партии возглавляет списки в субъектах РФ.

При этом региональный координатор партии в Псковской области отметил, что говорить об этом сейчас «очень преждевременно», решение должны принять Высший совет ЛДПР и сам Леонид Слуцкий.

«Если Леонид Слуцкий возглавит у нас список, поскольку это председатель партии, безусловно, я поддержу. А какое решение примет сам Леонид Эдуардович - я не могу заглянуть в чужую душу», — подчеркнул Антон Минаков.

По его словам, формирование списков кандидатов на выборы запланировано на конец 2025 года, окончательное утверждение пройдет в следующем году.

Напомним, выборы депутатов Псковского областного Собрания и Государственной Думы пройдут в 2026 году.