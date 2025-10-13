Политика

Дмитрий Быстров: Преобразование района в округ должно быть бесшовным

Как провожали волостных депутатов и каким должен быть процесс преобразования района в округ, рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«У нас было очень хорошее мероприятие в центре культуры "Юбилейный". Мы собрали всех депутатов всех уровней: городского поселения, четырех наших волостей, районных депутатов, вне зависимости от партийной принадлежности, всех работников волостных администраций, городской администрации. И, соответственно, поблагодарили за работу. Кого-то отметили, кто действительно этого заслуживал трудом. Были вручены и медали за заслуги перед районом, почетные знаки за заслуги перед районом, грамоты. Завершили все это концертом», - рассказал Дмитрий Быстров.

Глава подчеркнул, что процесс преобразования района в округ «должен быть бесшовным». «Люди должны понимать, что даже если человек уходит из системы, то просто он теряет определенный статус депутата, но он остается тут жить. Он в команде все равно. И в любой момент к нему можно обратиться. И к нему люди по старой истории все равно обратятся. Не все жители знают еще об этой реформе (муниципальной - ред.)», - подытожил Дмитрий Быстров.

Напомним, с 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собрания Островского муниципального округа первого созыва. После был выбран председатель Собрания, им в Островском округе стал Александр Обризан.

В регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах, и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.