Председателей Собраний депутатов избрали в 11 новых округах Псковской области

Председателей Собраний депутатов избрали в 11 образованных муниципальных округах Псковской области, данная информация следует из публикаций в социальных сетях территориальных избирательных комиссий и глав районов.

Фото: ТИК Пушкиногорского района

В Собрании депутатов Гдовского муниципального округа председателем избрана Ольга Галахова. В Собрании депутатов Дедовичского муниципального округа председателем стала Елена Васильева. В Новосокольническом муниципальном округе – Александр Лебедев, в Куньинском муниципальном округе – Александр Никоноров, в Пустошкинском муниципальном округе – Дмитрий Зарембо.

Фото: ТИК Себежского района

В Собрании депутатов Себежского муниципального округа – председатель Сергей Зенин. В Собрании депутатов Псковского муниципального округа – Валерия Фомина, в Палкинском муниципальном округе – Павел Ковалёв.

Фото: глава Островского района Дмитрий Быстров

В Пушкиногорском муниципальном округе председателем стала Оксана Данченко. Собрание депутатов Великолукского муниципального округа возглавил Владимир Спиридонов, а в Островском муниципальном округе председателем избран Александр Обризан.

Напомним, в Псковской области с 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов 1-го созыва. Также проходили дополнительные выборы депутата Собрания Струго-Красненского муниципального округа 1-го созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и депутата Псковской городской Думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу №3.

В регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития. Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах, и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.