Председателей Собраний депутатов избрали в 11 новых округах Псковской области

Председателей Собраний депутатов избрали в 11 образованных муниципальных округах Псковской области, данная информация следует из публикаций в социальных сетях территориальных избирательных комиссий и глав районов.
Фото: ТИК Пушкиногорского района
В Собрании депутатов Гдовского муниципального округа председателем избрана Ольга Галахова. В Собрании депутатов Дедовичского муниципального округа председателем стала Елена Васильева. В Новосокольническом муниципальном округе – Александр Лебедев, в Куньинском муниципальном округе – Александр Никоноров, в Пустошкинском муниципальном округе – Дмитрий Зарембо.
Фото: ТИК Себежского района
В Собрании депутатов Себежского муниципального округа – председатель Сергей Зенин. В Собрании депутатов Псковского муниципального округа – Валерия Фомина, в Палкинском муниципальном округе – Павел Ковалёв.
Фото: глава Островского района Дмитрий Быстров
В Пушкиногорском муниципальном округе председателем стала Оксана Данченко. Собрание депутатов Великолукского муниципального округа возглавил Владимир Спиридонов, а в Островском муниципальном округе председателем избран Александр Обризан.
Напомним, в Псковской области с 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов 1-го созыва. Также проходили дополнительные выборы депутата Собрания Струго-Красненского муниципального округа 1-го созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и депутата Псковской городской Думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу №3.