Политика

Андрей Маковский: Образовательная повестка будет для меня на первом месте

Повестка, связанная с изменениями образовательной системы, будет для руководителя фракции политической партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрея Маковского на первом месте на предстоящих выборах в 2026 году. Об этом политик сообщил в программе «Армрестлинг» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Артур Маркович (Гайдук — прим.ред.) правильно отметил медицинскую тему, и я с ним абсолютно согласен. Я педагог-преподаватель, мой дед педагог-преподаватель, его отец также педагог-преподаватель. И как человек из педагогической династии, я не могу не упомянуть, что же у нас с "образованцами"? Когда в 2021 году я шел на выборы, первая цель была, это "хватит запретов", а вторая — нужно больше денег учителям. Правильно было сказано, что если так пойдет, то некому будет лечить. Так у нас учить скоро будет некому, если в школах будет подушевое финансирование», - высказал свое мнение Андрей Маковский.

Он считает, что для поддержания образования и притока новых кадров необходима единая федеральная ставка для всех педагогов.

«Сейчас складывается ситуация, когда молодые педагоги получают хорошую зарплату, есть много дотаций, и это классно. Молодежь пошла. Но когда дотации прекращаются, они начинают уходить. Это нехорошо, поэтому система надбавок и дотаций должна быть на протяжении всей педагогической жизни. Алексей Нечаев (председатель партии "Новые люди" - прим.ред.) говорил о том, что должна быть единая федеральная ставка — 70 тысяч рублей. Это было раньше, сейчас должна быть побольше. И, конечно, ВВП мы должны тратить на образование намного больше. Пока не будет единой федеральной ставки для учителей, наше образование будет в зоне риска. А если не будет образования, то не будет ни журналистов, ни врачей, ни политиков, никого не будет и страны не будет», - добавил Андрей Маковский.

Политик резюмировал, что образование для него будет стоять на первом месте в предвыборной повестке 2026 года.

«Самое главное — это образование. Я не могу сказать, какой будет повестка на выборах в 2026 году в моей политической силе, но то, что для меня образовательная повестка будет на первом месте — это факт», - заключил Андрей Маковский.

Напомним, «Армрестлинг» - это программа на ПЛН FM, в которой сталкиваются личности, мнения, происходят дискуссии. Сегодня участниками стали руководитель фракции политической партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский и председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук.