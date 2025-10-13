Андрей Маковский: Образовательная повестка будет для меня на первом месте

Повестка, связанная с изменениями образовательной системы, будет для руководителя фракции политической партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрея Маковского на первом месте на предстоящих выборах в 2026 году. Об этом политик сообщил в программе «Армрестлинг» на ПЛН FM (102,6 FM).
«Артур Маркович (Гайдук — прим.ред.) правильно отметил медицинскую тему, и я с ним абсолютно согласен. Я педагог-преподаватель, мой дед педагог-преподаватель, его отец также педагог-преподаватель. И как человек из педагогической династии, я не могу не упомянуть, что же у нас с "образованцами"? Когда в 2021 году я шел на выборы, первая цель была, это "хватит запретов", а вторая — нужно больше денег учителям. Правильно было сказано, что если так пойдет, то некому будет лечить. Так у нас учить скоро будет некому, если в школах будет подушевое финансирование», - высказал свое мнение Андрей Маковский.
Он считает, что для поддержания образования и притока новых кадров необходима единая федеральная ставка для всех педагогов.
Политик резюмировал, что образование для него будет стоять на первом месте в предвыборной повестке 2026 года.
«Самое главное — это образование. Я не могу сказать, какой будет повестка на выборах в 2026 году в моей политической силе, но то, что для меня образовательная повестка будет на первом месте — это факт», - заключил Андрей Маковский.
Напомним, «Армрестлинг» - это программа на ПЛН FM, в которой сталкиваются личности, мнения, происходят дискуссии. Сегодня участниками стали руководитель фракции политической партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский и председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук.