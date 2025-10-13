Общество

Артур Гайдук: Через 5-10 лет отечественная медицина зайдет в тупик

Выводить проблемы здравоохранения на более высокий уровень планирует председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук. Об этом он сообщил в программе «Армрестлинг» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Что касается планов, я попытаюсь разработать предложение и выйти на федеральный уровень с тем, что нужно что-то делать со здравоохранением. Нужны реформы в здравоохранении, потому что мы идем в тупик, даже скорее летим в яму. Еще несколько лет, сроки сложно оценивать, но я думаю, от 5 до 10 лет. Недавно же разрешили фельдшерам и акушерам замещать врачей, в случае их отсутствия, мы дойдем до того, что у нас медицина будет, как в начале XX века, когда в районах будут только фельдшеры, потому что врачи возрастные уже, дорабатывают на пенсии. Мой отец работал до 77 лет, а не стало его в 79. Он практически до смерти работал врачом. Так происходит везде, все врачи работают до упора, пока не лягут в мавзолей. Очень скоро это всё случится, они уйдут либо физически, либо с работы, потому что не смогут выполнять свою работу и у нас будут пустые больницы», - высказал свое мнение Артур Гайдук.

Он подчеркнул, что проводимая реформа в здравоохранении по объединению больниц в крупные межрайонные учреждения лишь откладывает решение проблемы.

«Можно сколько угодно дальше объединять, мы просто будем переводить эту проблему на более высокий уровень. Сейчас мы обескровили филиалы, это даст некоторое время, чтобы продержаться головным учреждениям, а потом придет и их очередь. Если принципиальный подход не изменится, то это яма, потому что на 3,5% от ВВП содержать здравоохранение в принципе невозможно», - заключил Артур Гайдук.

