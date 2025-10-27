Политика

Сын Медведева обратился к «Единой России» с призывом

Руководитель проектов «Единой России», сын заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Илья Медведев призвал партию не ассоциироваться лишь с запретами. Соответствующее заявление он сделал на впервые прошедшем форуме «Россия инновационная».

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

«Мы не должны, как партия, ассоциироваться только с запретами и должны начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу», — сказал Илья Медведев.

Он отметил, что «пока этого действительно видно мало», пишет «Газета.ру».

Илья Медведев привел в пример правящую Коммунистическую партию Китая (КПК). По его словам, она является политическим ядром инновационной системы в КНР и определяет правила на «30–50 и даже 100 лет вперед» в плане того, что касается финансирования технологий.

Также руководитель проектов «Единой России» заявил, что КПК регулярно проводит аудит технологий и вовремя отказывается от тех, которые были признаны неуспешными.

«Это не как у нас, когда технологии делаются-делаются и потом кладутся на полку, чтобы отчитаться», — подчеркнул он.