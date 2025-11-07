Политика

Главой Куньинского муниципального округа стал Олег Лебедев

Главой вновь образованного Куньинского муниципального округа назначен бывший глава района Олег Лебедев, стало известно Псковской Ленте Новостей от собственных источников.

Олег Лебедев родился 15 марта 1975 года в городе Великие Луки.

Окончил Псковский государственный педагогический институт им. С.М.Кирова в 1997 году по специальности «Физика и математика».

С 1997 года по 1999 год - учитель математики и физики Аннинской основной общеобразовательной школы Куньинского района.

С 1999 года по 2003 год - старший помощник начальника 1 отделения военкомата Куньинского района.

С 2003 года по 2003 год - ведущий специалист отдела социальной защиты администрации Куньинского района.

С 2003 года по 2014 год - директор - главный редактор МУП «Редакция Куньинской районной газеты "Пламя"».

С 2014 года - по 4 февраля 2016 года - заместитель главы администрации района - председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта и энергетики администрации Куньинского района.

С 5 февраля 2016 года исполнял полномочия главы Куньинского района.

С 31 мая 2016 года - глава Куньинского района.

19 сентября 2021 года переизбран главой Куньинского района.

Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

В 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва. После избрали председателей Собраний депутатов в 11 вновь образованных муниципальных округах.