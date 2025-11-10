Политика

Наталья Федорова принесла присягу и вступила в должность главы Псковского округа

Избранная глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова вступила в должность и принесла присягу на торжественном мероприятии 11 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Я, Федорова Наталья Анатольевна, клянусь при осуществлении полномочий главы Псковского муниципального округа соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Псковской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина», - сказала Наталья Федорова.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с вступлением в должность главу поздравила вице-губернатор Ольга Тимофеева.

«У вас есть все для того, чтобы достичь успеха в работе. Вам предстоит серьёзная работа по комплексному развитию округа. Мы рассчитывает на честное и добросовестное выполнение своей работы. Уверены, что вы справитесь со всеми поставленными задачами», - обратилась к Наталье Федоровой заместитель губернатора.

Напомним, главу Псковского района Наталью Федорову избрали главой вновь образованного Псковского муниципального округа на сессии муниципальных депутатов 11 ноября.

Все 18 присутствующих депутатов проголосовали за Наталью Федорову.