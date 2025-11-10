Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ESG-активность на Некрасова
«Гельдт»
Завершается строительство «Надвратного дома»
где подают лучший завтрак
Господин Рейтингомер
Новогодний корпоратив
Доставка газа прекращается с 1 января
Как устроить свидание мечты?
Как звучат псковичи
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Вакансии Россети
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
 
 
 
ещё Политика 10.11.2025 18:040 Рейтингомер: смена глав, новый владыка и газовый кризис 11.11.2025 13:450 Александр Котов: Завершается преобразование Псковского района в округ 11.11.2025 13:110 Наталья Федорова принесла присягу и вступила в должность главы Псковского округа  11.11.2025 12:160 Главой Себежского округа избрали Виктора Егорова 11.11.2025 11:560 Наталья Федорова: Сегодня исторический день для Псковского округа 11.11.2025 11:460 Дмитрия Быстрова избрали главой Островского округа
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:008 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 06.11.2025 10:004 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 06.11.2025 10:042 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег 05.11.2025 16:201 Арестован виновник смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 06.11.2025 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Наталья Федорова принесла присягу и вступила в должность главы Псковского округа 

11.11.2025 13:11|ПсковКомментариев: 0

Избранная глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова вступила в должность и принесла присягу на торжественном мероприятии 11 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Я, Федорова Наталья Анатольевна, клянусь при осуществлении полномочий главы Псковского муниципального округа соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Псковской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина», - сказала Наталья Федорова.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с вступлением в должность главу поздравила вице-губернатор Ольга Тимофеева. 

«У вас есть все для того, чтобы достичь успеха в работе. Вам предстоит серьёзная работа по комплексному развитию округа. Мы рассчитывает на честное и добросовестное выполнение своей работы. Уверены, что вы справитесь со всеми поставленными задачами», - обратилась к Наталье Федоровой заместитель губернатора.

 

Напомним, главу Псковского района Наталью Федорову избрали главой вновь образованного Псковского муниципального округа на сессии муниципальных депутатов 11 ноября.

Все 18 присутствующих депутатов проголосовали за Наталью Федорову.

Смотрите также
11.11.2025 11:360 В Псковском округе главой избрали Наталью Федорову

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна Глава Псковского муниципального округа.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 65 человек
11.11.2025, 14:270 Госдума приняла закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре 11.11.2025, 14:250 ООО «Экогрупп» о 100 судебных исках к должникам за ТКО: Альтернативы не осталось 11.11.2025, 14:200 Инспектора псковской колонии обвиняют в краже 181 тысячи рублей со счета осужденного 11.11.2025, 14:130 Андрей Мартьянов: Центральную площадь города не должна занимать конкретная личность
11.11.2025, 13:550 Гендиректор псковского аэропорта объяснил сокращение рейсов на Москву 11.11.2025, 13:520 В Себежском округе почтили память земляка-героя масштабным турниром по самбо 11.11.2025, 13:450 Александр Котов: Завершается преобразование Псковского района в округ 11.11.2025, 13:360 Четырех псковских писателей отметили наградами на конкурсе «Связь поколений»
11.11.2025, 13:240 Приказная палата псковского музея временно закроется 11 и 12 ноября 11.11.2025, 13:160 Росгвардейцы задержали 16-летнего великолучанина по подозрению в краже кофе 11.11.2025, 13:131 С пультом по жизни: Роскомнадзор получит полный контроль над Рунетом 11.11.2025, 13:110 Наталья Федорова принесла присягу и вступила в должность главы Псковского округа 
11.11.2025, 13:090 Голос Чебурашки и Барта Симпсона вошёл в жюри фестиваля «Пушкин. Михайловское» 11.11.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Летать нельзя отказаться 11.11.2025, 13:040 Станция Дно празднует 128-летие 11.11.2025, 12:520 Псковский театр драмы присоединился к «черной пятнице»
11.11.2025, 12:500 Два новых бюста появятся на Аллее Героев псковского спецназа в Промежицах 11.11.2025, 12:450 11 тонн кормовых добавок пытались незаконно ввезти в Псковскую область 11.11.2025, 12:270 Творческая встреча с писателем подростковой фантастики пройдет в Пскове 11.11.2025, 12:200 Андрей Мартьянов: Проект возведения памятника Довмонту находится на финишной стадии
11.11.2025, 12:160 Главой Себежского округа избрали Виктора Егорова 11.11.2025, 12:120 В Локнянском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре  11.11.2025, 12:100 «Кузница»: Летать нельзя отказаться 11.11.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Памятник Довмонту в Пскове
11.11.2025, 12:000 Традиционные XXXI Юношеские кутузовские чтения состоятся в Пскове 11.11.2025, 11:560 Наталья Федорова: Сегодня исторический день для Псковского округа 11.11.2025, 11:510 Псковские педагоги повысили квалификацию в образовательном центре «Сириус» 11.11.2025, 11:460 Дмитрия Быстрова избрали главой Островского округа
11.11.2025, 11:450 Премьера спектакля «Три поросёнка» состоится в Псковском областном театре кукол 11.11.2025, 11:360 В Псковском округе главой избрали Наталью Федорову 11.11.2025, 11:260 Великолукский педагог стала лауреатом II степени премии «Гордость нации» 11.11.2025, 11:150 Главой Пустошкинского муниципального округа стал Юрий Кравцов
11.11.2025, 11:090 Спортивный фестиваль «Ирбис фест» пройдет в Пскове 29 ноября 11.11.2025, 11:070 Этнофестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» номинирован на премию «Признание и влияние» 11.11.2025, 11:040 Виталий Соловьев: Все свои четыре срока я вкладывал в работу всю душу и сердце 11.11.2025, 10:570 Кареты и помещения скорой помощи освятили в Порхове
11.11.2025, 10:510 Выставка «Предметный мир войны» в Пскове пополнилась корнцангом 11.11.2025, 10:400 Суд рассмотрит иск о дроблении закупок при благоустройстве парка «Лукоморье» в Пушкинских Горах  11.11.2025, 10:270 «Беседка»: Памятник Довмонту в Пскове 11.11.2025, 10:230 Россиянам рассказали, как мошенники обманывают на площадках для знакомств
11.11.2025, 10:060 Вы ещё не пробовали Корею на вкус? 11.11.2025, 09:590 Фотофакт: Пять машин повредили на улице Венской в Псковском районе 11.11.2025, 09:510 На Солнце произошло около 15 вспышек за сутки 11.11.2025, 09:410 Мужчина погиб при пожаре в локнянской деревне Дорка
11.11.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Нужно ли вознаграждать граждан за доносы о правонарушениях? 11.11.2025, 09:150 Более 70% псковичей увольнялось по собственному желанию — опрос 11.11.2025, 09:000 Названы популярные направления для отдыха в новогодние каникулы в России 11.11.2025, 08:400 В Госдуме предложили увеличить фиксированные выплаты к страховой пенсии в 2 раза
11.11.2025, 08:200 В РФ хотят ввести мониторинг за инвестиционным климатом в регионах 11.11.2025, 08:100 Средний срок льготной ипотеки в августе превысил 27 лет 11.11.2025, 07:300 День экономиста празднуют в России 11 ноября 11.11.2025, 07:000 День окончания Первой мировой войны отмечают 11 ноября
10.11.2025, 23:190 Стало известно, как два автомобиля раскидало в ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове 10.11.2025, 22:001 Почему некоторые люди не показывают свое настоящее лицо в соцсетях, ответил психолог 10.11.2025, 21:500 Два ДТП на одном перекрестке с круговым движением произошли в Пскове за два часа 10.11.2025, 21:400 СМИ раскрыли неочевидный симптом рака, который проявляется на языке
10.11.2025, 21:200 Умер основатель Savage Крис Брэдли 10.11.2025, 21:000 Фильм, отдельные сцены которого снимали в «Михайловском», стал лучшим на фестивале «Кино и музыка» 10.11.2025, 20:400 Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Новоржеве 10.11.2025, 20:343 Велосипедиста сбили на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове. ВИДЕО
10.11.2025, 20:200 Россиянам начали приходить уведомления о «периоде охлаждения» интернета 10.11.2025, 20:000 Ремонт в палкинской школе завершили с задержкой в 2 месяца 10.11.2025, 19:400 Росздравнадзор отреагировал на жалобы о дефиците вакцин от ротавируса 10.11.2025, 19:200 Уроки предпринимательства провели для псковских школьников
10.11.2025, 19:000 Госдума во втором чтении рассмотрит проект об ответственности за диверсии 10.11.2025, 18:300 Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 11 ноября 10.11.2025, 18:110 «Постскриптум»: запрет вейпов, обязательные работы иноагента и усадьба Строгановых. ВИДЕО 10.11.2025, 18:100 Игорь Сопов встретился с участником программы «Герои земли Псковской»
10.11.2025, 18:040 Рейтингомер: смена глав, новый владыка и газовый кризис 10.11.2025, 17:571 Депутата Госдумы Анатолия Вороновского заподозрили во взяточничестве 10.11.2025, 17:560 В Пскове продолжают восстанавливать объект культурного наследия на улице Воеводы Шуйского 10.11.2025, 17:530 Александр Котов: В числе избранных сегодня есть как опытные главы, так и новички
10.11.2025, 17:460 Псковича оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому за возврат алкоголя 10.11.2025, 17:440 «Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» дадут в Великих Луках 10.11.2025, 17:380 «Беседка»: О перспективах академической гребли в Пскове. ВИДЕО 10.11.2025, 17:340 Найден живым пропавший в красногородской деревне мужчина в черной шапке 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru