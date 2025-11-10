Политика

Оксана Филиппова стала главой Пушкиногорского округа

Главу Пушкиногорского района Оксану Филиппову избрали главой вновь образованного Пушкиногорского муниципального округа на сессии окружного Собрания депутатов 12 ноября, ее кандидатуру поддержали единогласно 15 депутатов, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Конкуренцию ей составила директор Культурно-досугового центра Пушкиногорского округа Наталья Юркив.

Ранее директор Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Оксана Филиппова (кандидат от «Единой России») выиграла досрочные выборы главы Пушкиногорского района, которые прошли 24-25 декабря 2022 года. За неё проголосовали более 88% избирателей.

Родилась 7 августа 1973 года в поселке Пушкинские Горы.

Ее трудовая деятельность началась 1 сентября 1993 года в Рубиловской неполной средней школе Пушкиногорского района. 1 августа 2001 года была переведена на должность директора Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина, которую занимала по декабрь 2022 года.

В период с марта по октябрь 2009 года была заместителем главы Пушкиногорского района по социальным вопросам.

Имеет высшую квалификационную категорию по должностям «учитель» и «директор». В 2012-2013 годах прошла профессиональную переподготовку в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования по программе «Менеджер образования», в 2013 году – в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе «Управление в сфере образования».

В 2010 году Оксане Филипповой присвоено звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Имеет медаль «За мужество и ратный труд».

В 2010 году была избрана депутатом Собрания депутатов городского поселения «Пушкиногорье». С 2017 года - депутат Собрания депутатов Пушкиногорского района.

Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

В 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва. После избрали председателей Собраний депутатов в 11 вновь образованных муниципальных округах.