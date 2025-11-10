Политика

Главой новообразованного Палкинского округа избрали Ольгу Потапову

Главой Палкинского муниципального округа избрали путем тайного голосования на сессии депутатов окружного Собрания бывшую главу района Ольгу Потапову, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

Родилась 26 октября 1983 года в д. Петрово Новоржевского района Псковской области.

С 2006 по 2008 год работала оператором в ООО «Глория Джинс».

С 21 апреля по 18 ноября 2008 года - главный специалист отдела по работе с государственными программами ООО «Росгосстрах Северо-Запад».

С 22 декабря 2008 года - 20 апреля 2011 года - специалист 1 разряда отдела кадров и административного обеспечения УФК по Псковской области.

С 21 апреля 2011 года по 16 сентября 2014 года - консультант отдела материально-технического обеспечения и капитального строительства Управления Судебного департамента в Псковской области.

С 17 сентября по 31 декабря 2014 года - специалист консультант территориального управления Палкинского района Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области.

С 12 января по 6 октября 2015 года - ведущий документовед территориального отдела Палкинского района Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области.

С 7 октября 2015 года 23 августа 2017 года. - консультант территориального отдела Палкинского района Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области.

С 15 января 2018 года по 24 октября 2019 года - главный специалист Управления образования Администрации Палкинского района Псковской области.

С 14 ноября 2019 года по 19 сентября 2022 года - заместитель главы администрации района.

С сентября 2022 года - глава Палкинского района.

Смотрите также Ольга Потапова вступила в должность главы Палкинского района

Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

В 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва. После избрали председателей Собраний депутатов в 11 вновь образованных муниципальных округах.