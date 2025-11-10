Политика

Оксана Филиппова с полным правом может встать во главе Пушкиногорского округа – Армен Мнацаканян

С избранием главой Пушкиногорского муниципального округа Оксану Филиппову поздравил депутат Псковского областного Собрания депутатов по округу №9 Армен Мнацаканян.

«Уважаемые коллеги, гости торжественной церемонии! Уважаемая Оксана Владимировна! От души поздравляю мой родной район с важной вехой – избранием главы Пушкиногорского муниципального округа! Доверие, оказанное вами Оксане Владимировне, не случайно: сложные обстоятельства, время и принятые ею управленческие решения в последнем периоде доказали всем нам, что она тот человек, который с полным правом может встать во главе Пушкиногорского округа!» - сказал Армен Мнацаканян.

Парламентарий подчеркнул важность командной работы главы округа и депутатского корпуса.

«Но это не значит, что все трудности и проблемы будут взвалены лишь только на ее плечи – только наша общая командная работа, помощь нашему главе и солидарная ответственность позволят достичь поставленных целей, решать непростые вопросы, отвечать запросам населения и трудиться на благо развития территории и ее жителей! Обстоятельства не позволяют мне в этот важный день присутствовать в зале, но душой и мыслями я с вами, коллеги! Оксана Владимировна, желаю вам мудрости, терпения, стойкости, успехов на вашем посту – в добрый путь!» - добавил депутат.

Напомним, главу Пушкиногорского района Оксану Филиппову избрали главой вновь образованного Пушкиногорского муниципального округа на сессии окружного Собрания депутатов 12 ноября, ее кандидатуру поддержали единогласно 15 депутатов.