«Политбюро»: Яна Иванова. Псковское «Яблоко» между молотом и наковальней. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Политбюро», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 ноября.

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают новый сезон проекта «Политбюро», запуск которого год назад произвел эффект разорвавшейся медиа-бомбы. Эта программа - место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.

На острые вопросы ведущего программы - политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко - ответила заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова. Речь шла о роли и месте оппозиции в политической жизни, проблемах и перспективах псковского «Яблока», а также о других актуальных темах общественно-политической повестки.