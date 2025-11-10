Политика

Владислав Туманов: Межбюджетные отношения должны работать «на автомате»

Я верю, что наступит тот период, когда межбюджетные отношения не будут забивать голову руководителям регионов, — такое мнение высказал экс‑губернатор Псковской области Владислав Туманов в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM).

«В 1993 году были самые тяжёлые времена в новейшей истории России. Она тогда только формировалась, не было ничего, экономика только складывалась. Стоял вопрос о судьбе страны: тогда Россия находилась на грани развала. Только что не стало Советского Союза, и страна могла пройти тот же путь — рухнуть, превратившись в удельные княжества», — сказал Владислав Туманов.

Он напомнил, что тогда был способ что‑то сохранить посредством заключения договоров. «Но когда пошло уже точечное заключение договоров с субъектами Федерации о разделе полномочий, мне тогда даже звонили из администрации президента: "Владислав Николаевич, а чего вы не готовите договор в красивой обстановке, в Кремле? Почему Псковская область в сторонке?“ А я отвечал, что мне повезло с учителями, которые вложили в меня понимание: договор — это отношение между равноправными партнёрами, а если договор заключён, то он должен исполняться. Заключать договоры между субъектами Российской Федерации — это порочная схема. Прошло немного лет, и в 2000 году начали формироваться федеральные округа. Тогда начала складываться та система, которая противостояла бы сепаратизму. К 2005 году не осталось почти ни одного договора, заключённого в 1990‑е», — пояснил бывший губернатор.

Отметив продолжающуюся дискуссию о том, необходима ли России дальнейшая централизация либо, напротив, децентрализация, Владислав Туманов подчеркнул: межбюджетные отношения должны работать чётко, «на автомате».

По словам бывшего губернатора, субъект Федерации должен чётко знать, «что ему хватит на медицину, что школы будут функционировать, что в домах будет тепло — вот это идеальные условия».

«А когда начиналось усиление централизации? Именно после того, как мы только отошли от края той пропасти, за которой — развал государства, сепаратизм», — продолжил бывший руководитель области.

Владислав Туманов верит, что наступит тот период, когда межбюджетные отношения не будут забивать голову руководителям регионов. «Есть система коэффициентов — мы это отрабатывали в 1996 году, опираясь на возможности местной инициативы. Тогда, в 1996 году, было принято постановление об эксперименте по развитию местного самоуправления в Псковской области — на примере Печорского района, на примере двух волостей: Кулейской и Круппской», — высказался он.

Самый лучший критерий оценки эффективности любой реформы — это практика, уверен экс‑губернатор.

Напомним, Владислав Туманов в 1983 году начал свою трудовую деятельность по юридической специальности, возглавив юридическую службу на ведущем предприятии Минстанкопрома СССР в Пскове.

В 1989 году коллектив завода поддержал его кандидатуру при выдвижении в депутаты Псковского областного Совета Народных депутатов. В 1992 года уже этот Совет проголосовал за него – первого заместителя мэра областного центра по экономики, при выдвижении кандидатом в главы администрации (губернатора) Псковской области, население которой в 1993 года выбрало Владислава Туманова депутатом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

В 1999 году участвовал в выборах депутата Государственной Думы по псковскому одномандатному округу, но избран не был.

В 2006 году Владислав Туманов возвращается непосредственно к правоприменительной практике, став первым заместителем председателя Арбитражного суда Московского округа. В 2016 году Владислав Туманов назначен заместителем председателя Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, самого большого по территории в Российской Федерации.

С 2019 года Владислав Туманов был председателем Арбитражного суда Калужской области. В 2025 году ушел в почетную отставку.

Сейчас бывший губернатор региона держит тесную связь с Псковской областью и регулярно приезжает сюда.