«Дневной дозор»: Децентрализация власти или усиление централизации — что нужно РФ?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что для России полезнее в текущей реальности — децентрализация власти или усиление централизации?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Россия — федеральное государство, где каждый субъект обладает целым набором различных прав и полномочий. Более чем четверть века назад, 6 августа 1990 года, глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин произнес хрестоматийную фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить», поэтому в то время в нашей стране происходили различные центробежные процессы, иногда доходившие до сепаратизма. Однако те времена давно в прошлом: в современной России всё больше укрепляется федеральная власть, всё больше полномочий забирается наверх и всё меньше достается регионам. Впрочем, как и денег - потому что, чем меньше полномочий, тем меньше финансов.

С одной стороны, таким образом вроде бы решается проблема управляемости, а с другой, многие экономисты и политологи видят в централизации власти и полной зависимости регионов от федерального центра негативные моменты. Всё излишне забюрократизировано, подчинено высшей власти, и вероятность регионов решить какой-нибудь местный вопрос без санкций сверху стремится к нулю.

Насколько в современных реалиях оправдано, что любые вопросы регионального «разлива» решаются наверху, а губернаторы только исполняют спущенные сверху решения? Возможно, стоит пересмотреть систему взаимоотношений между Москвой и регионами путем перераспределения полномочий и финансов в пользу субъектов? Что полезнее для России в текущей геополитической реальности – децентрализация власти или усиление централизации? Мнения псковских сенаторов, депутатов и общественников на этот счет узнаем в программе «Дневной дозор».

В истории российского государства - будь то Российской империи, Советского Союза или современной России - были периоды, когда федеральная власть усиливалась, и были периоды, когда отдельные регионы тоже имели достаточно большие права, отмечает председатель Общественной палаты Псковской области, доктор исторических наук Александр Седунов. И на сегодняшний день очень важно, что мы обсуждаем тему перераспределения полномочий и финансов, поскольку выбрать золотую середину бывает очень сложно. Что же касается личного мнения, Александр Седунов считает централизацию власти в текущих реалиях оправданной.

«В экономике не только России, но и многих государств мира происходят совершенно разные процессы, связанные с нехваткой средств, кризисными обстоятельствами. Сегодня, в этих условиях, позиция федерального центра, когда многие ресурсы сосредотачиваются в руках единого государства, на мой взгляд, оправдана. В то же время отдельные полномочия и права за субъектами, конечно, сохраняются. Дальше следует обсуждать только с экспертным сообществом, с представителями субъектов, каким образом будут происходить дальнейшие шаги с точки зрения экономических и финансовых решений. Россия - это очень большая страна, с огромным количеством территории, с различными народами, которые населяют нашу великую страну. Всегда централизация государства была одним из важнейших моментов в развитии. Этот процесс происходил, начиная с объединения власти под именем Москвы, он продолжался многие годы и столетия. Для России, для большой, великой державы, чьи интересы простираются практически во всех направлениях, очень важно иметь сильную централизованную власть».

Свою точку зрения по этому вопросу высказал депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов. По его мнению, в нынешней реальности централизация - абсолютно правильный и легитимный процесс.

«Псковская область исторически зависела от федерального центра. Потому что полномочиям, которые не обеспечены деньгами, грош цена. Поэтому, к сожалению, когда давал комментарий о том, что централизация власти достигла своего максимума, оказывается, я был не прав. Единственное, бюрократическая нагрузка на регион должна уменьшаться. Мы знаем, что региональная нарезка нам досталась от Ленина. Понятно, что все наши субъекты разные по доходам, по платежеспособности и поэтому, исходя из данной ситуации, это вынужденная мера для того, чтобы более-менее справедливо распределить государственные доходы на все субъекты. У нас не так много доноров и достаточно много реципиентов. Псковская область, к сожалению, относится к числу реципиентов. В любом случае, во всех субъектах действуют федеральные структуры, федеральные чиновники, все это, так или иначе, говорит о централизации власти. Комфортно ли это жителям? В данной ситуации надо всегда спрашивать у людей, которые сталкиваются с работой этих структур. На мой взгляд, вся эта бюрократия становится ближе к народу за счет цифровизации и прочих вещей. К сожалению, такая данность. Более того, в сегодняшней ситуации, геополитической обстановке, централизация - это абсолютно правильный и легитимный процесс».

Федеральный центр сосредоточил в своих руках слишком много полномочий, и большинству регионов в такой ситуации ой как непросто, констатирует экс-губернатор Псковской области, бывший помощник руководителя администрации президента Российской Федерации Евгений Михайлов: как только какой-то субъект РФ «выбьет» себе какое-то право, ему тут же дают по рукам, принимая очередной федеральный закон, отбирающий возможность самим что-то делать. Но если экс-губернатор выступает «за» расширение полномочий регионов, то его мнение по поводу финансирования не так однозначно.

«Федеральный центр настолько перетянул полномочия, что он просто с ними не справляется. Они не способны даже разобраться в этих делах. Нужно провести какой-то нормальный анализ. Дума вообще не работает, не понятно, чем занята. Какие-то запреты безумные все время от них поступают, никому не нужные. Что касается денег, просто происходит перераспределение через центр, это правильно. Почему нет? Другое дело, что в центре нужно устранить кучу бесполезных или вредных программ, в которых деньги просто пропадают без большой пользы. Или есть программы, которые могут подождать. Например, когда перекладывают хорошие бордюры на еще более хорошие. Это чудовищно выглядит на фоне военных действий. При этом пенсионерки собирают деньги бойцам на дроны. Если собирают деньги, значит людям не хватает дронов, носилок и еще всякого оборудования, а в это время в Москве каждый год перекладывают вполне приличные бордюры. Зачем? Поэтому хватает бардака и в центре, и на местах. Я думаю, что центру уже достаточно власти. Наоборот, нужно в каких-то вопросах простых, например, на собак бездомных больше отдавать в регионы, чем перетягивать в Москву, там и так хватает, они разобраться не могут с этой властью».

Между тем вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин не видит в централизации власти ничего плохого. Ибо, если нет централизации, то просыпается демократия, а в нынешние непростые времена она совершенно не нужна, убежден парламентарий.

«Я уже давно депутат и в последние лет десять говорил: зачем нам так много депутатов? В нынешние времена это совершенно не нужно. Также я говорил, что централизация - это наилучший способ управления страной. Я думаю, что со мной многие согласятся, но, как всегда, будут и противники моей точки зрения, что демократия, как институт и общественно-политическая формация общества, себя изживает, полностью разрушается. Это мы на примерах стран Запада видим. Нам такая демократия точно не нужна и не подходит. Во всяком случае, нашей стране точно. Я считаю, что та централизация власти, которая происходит в России, имеет право на существование. В нынешнее время, когда идет трансформация и передел сфер влияния в мире, мы сформируем какой-то новый общественно-политический строй. Он будет формироваться, и через какое-то время вы увидите, что появятся другие общественно-политические строи. Я не могу дать этому строю название, его придумают, и он будет, видимо, выражаться все-таки в том, что в природе человека так устроено, что кто-то должен быть лидером. За лидером должны тянуться. И мы когда говорим, что это не так, то мы сами себя обманываем. Даже в жизни, если взять спорт, музыку - там всегда есть лидеры, которым хотят подражать и за которыми тянутся. Я думаю, что централизация власти для нас в нынешние времена - это благо и для Пскова, и для области».

Надо понимать, что наша страна - федеративное государство, и централизация власти здесь возможна исключительно в рамках полномочий, зафиксированных в Конституции, констатировал омбудсмен Псковской области, в прошлом вице-губернатор Псковского региона Дмитрий Шахов. В то же время, по его мнению, после внесения глобальных поправок в Конституцию в России действительно наметился тренд на усиление федеральной власти: пошло достаточно серьезное перераспределение полномочий между субъектами и федеральным центром, донастройка механизма их взаимоотношений.

«Региональные органы власти, если видят какие-то ущемления их полномочий либо несправедливость, тоже должны активизировать эту деятельность для того, чтобы федеральный центр задумался о том, что где-то что-то несправедливо в отношении субъектов. И в этой части хотел бы заострить внимание на темах, связанных с так называемыми дотационными субъектами. Учитывая сложившуюся практику, что самые лучшие по собираемости налоги забирает себе федеральный центр, то, понятное дело, что средств, которые собирает сама область, не хватает на ее содержание. Для этого существуют различные федеральные институты помощи, типа субвенций, дотаций. В любом случае, при распределении властных полномочий, конечно же, должны учитываться не только механизмы возможного государственного воздействия на исполнение властных решений, но и для любых полномочий должны быть четко обеспечены финансовые ресурсы, чтобы их исполнять. Я пока не вижу актуальной тенденции, чтобы регионы считали какие-то межбюджетные отношения и распределение властных полномочий между Российской Федерацией и регионами. Обращений, заявлений со стороны региональных властей в общественном пространстве, в общественной сфере не появляется».

Сегодня власть в нашей стране не просто централизована, а гиперцентрализована, отмечает политолог Евгений Минченко, но предлагает сейчас, в непростых условиях, не экспериментировать, чтобы не сделать хуже. Также он развенчал некоторые мифы о межбюджетных отношениях в России.

«Сегодня, действительно, наблюдается гиперцентрализация власти. Часто это создает проблемы в связи с тем, что просто слишком долго принимаются решения. Но опять же, когда рассказывают про то, что якобы вся страна кормит Москву, это тоже не так. На самом деле, Москва также является регионом. Много мифов, на самом деле, о межбюджетных отношениях. На мой взгляд, имеет смысл задуматься о системном их пересмотре, но сейчас явно не место и не время для экспериментов. Я думаю, что надо дождаться завершения специальной военной операции и потом уже заниматься какими-то экспериментами. А сейчас надо какие-то очевидно неработающие элементы корректировать. Но всегда есть шанс того, что в погоне за лучшим мы потеряем преимущества привычного».

Сегодняшняя тема программы непростая с учетом текущей геополитической обстановки, отмечает член Совета Федерации от Псковской области Наталья Мельникова. Перераспределение полномочий и финансов между центром и регионами, на ее взгляд, - вопрос будущего.

«Тема двухсторонняя. Понятно, что есть желание региона, с одной стороны, получить какие-то полномочия. С другой стороны, обстановка не дает право нам как-то пересматривать эти полномочия пока что. Но подумать об этом на будущее можно».

Россия — страна с мегаполномочиями центра. Эта тенденция досталась нам еще со времен Российской империи. Многие современные политологи и экономисты считают ее вредной, ибо современное общество, по их мнению, должно быть децентрализовано, и на уровне регионов надо оставлять больше полномочий и больше финансов. Но в России все по-другому. Важным фактором, который пока не позволяет ступать на путь децентрализации, является состояние военных действий, в котором мы находимся, а также угроза еще более глобальных противостояний. А значит, в обозримом будущем федеральные власти едва ли пойдут по пути передачи полномочий и бюджетных средств на уровень регионов.

