Политика

«Дневной дозор»: Нужно ли отказаться от партийных списков на выборах?

21.11.2025 15:55|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли отказаться от партийных списков на выборах и вернуться к избранию депутатов только по одномандатным округам?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

По данным многолетних социологических исследований, граждане России в большей степени доверяют органам государственной власти, особенно исполнительной ее ветви — президенту и правительству. В меньшей степени доверие проявляется к депутатскому корпусу. С чем это связано? По мнению некоторых экспертов, причина кроется в отрыве современных депутатов от народа, от своих избирателей. Если ранее депутаты Госдумы избирались от территории и знали проблемы местного населения, то сегодня значительная часть депутатского корпуса попадает в парламент по спискам политических партий и, как правило, народные избранники оторваны от местного сообщества.

В истории российского парламентаризма были различные подходы к принципам выборов депутатов: мажоритарная система выборов сменялась на голосование по партийным спискам, и, наконец, возобладала система смешанная: одна половина депутатов избирается по спискам, а вторая — по одномандатным округам.

Критики сложившейся системы напоминают, что в свое время было понятие «народный депутат». Ярким его представителем в Псковской области, например, был Юрий Шматов, который знал обо всех проблемах жителей своей территории и всегда был открыт для диалога с избирателями. Так не пора ли возродить это понятие?

Но как вернуть статус народного депутата? Как сделать парламентария ответственным перед своими избирателями, не перед администрацией президента, правительством Псковской области и партийными функционерами? Не стоит ли отказаться от партийных списков, а выбирать депутатов только по одномандатным округам? Сможет ли переход на избрание депутатов только по одномандатным округам повысить доверие населения к депутатскому корпусу? Эти вопросы мы зададим политологам, представителям политических партий и нашим экспертам в программе «Дневной дозор». 

Известный российский политолог Евгений Минченко считает оптимальной ту избирательную систему, которая существует в нашей стране сегодня. Он не согласен с тем, что недоверие людей к депутатскому корпусу связано со смешанной избирательной системой. По его мнению, у этой проблемы иные причины.

«Негативное восприятие депутатского корпуса – это рукотворная история. Во-первых, если мы берем произведения кинематографа, сериалов и так далее, то боязно негативно выставлять представителей исполнительной власти. Главные негодяи, циники, коррупционеры, мерзавцы – это обязательно депутаты. Второе – это сопровождение средствами массовой информации. Кто-нибудь сказал какую-нибудь глупость, а дается это под заголовками «В Госдуме предложили». Потому что, опять же, удобно брать такую вирусную информацию, которая вызовет быстрый всплеск адреналина, недовольство, сорваться на кого-нибудь, опять же, не на исполнительную власть, а на депутатов. Понятно, что те или иные непопулярные меры, по крайней мере их принятие, транслируются на депутатский корпус. Я думаю, что вот этот комплекс, и к системе выборов никакого отношения не имеет».

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов не считает нужным переходить со смешанной избирательной системы на мажоритарную. По его мнению, благодаря действующей избирательной системе в депутатском корпусе присутствуют и политические функционеры, и узкопрофильные специалисты.

«Этот вопрос обсуждают в обществе, но я за стабильность. И не только потому, что я сам являюсь списочником, а потому, что понимаю целесообразность этого процесса. Не нужно забывать, что выборы являются политическим процессом, в нем участвуют политические партии. И депутатский корпус, в том числе, работает прежде всего на партию. Для того, чтобы стать депутатом, есть, на мой взгляд, несколько понятных путей. Либо ты действительно человек, который очень хорошо известен в регионе и активно в нем работает, соответственно, ты, конечно, тянешь на руле одномандатника. Но если ты, допустим, посвятил себя работе непосредственно в политической организации, в партии, в исполнительных органах или, например, посвятил всю свою депутатскую деятельность работе в комитете, являясь председателем или заместителем, посвящаешь этому все рабочее время, то партия, на мой взгляд, должна иметь возможность подобного рода людей поощрить, включив их в список».

Экс-заместитель председателя Псковского областного Собрания, член КПРФ Геннадий Бубнов еще при мажоритарной избирательной системе стал свидетелем того, как формировалась смешанная модель. По его словам, дискуссия о смене избирательной системы длилась больше года, и он поделился воспоминанием о том, как в итоге была выбрана действующая модель.

«Тогда дискуссия длилась около полутора-двух лет. Были сторонники, которые выступали за выборы по округам и мажоритарную систему. Они считали, что все политические силы должны выдвигать своих кандидатов. Это не запрещалось. По их мнению, в каждом округе должны избираться люди с разными политическими взглядами и идеологией. Но в то же время вторая половина рьяных людей рассуждала о том, что люди должны избираться именно по округу, и в то же время политические силы должны быть представлены определенными кандидатами. Так появились партийные списки. Тогда победила эта смешанная система. Сторонников оказалось больше для ее введения. Я, например, к КПРФ отношусь, 60 лет уже в партии, и мы, как оппозиционная политическая сила, считаем, что эта система должна сохраниться. Другое дело, мы сегодня говорим о том, что вся выборная тематика, сам Избирательный кодекс должны претерпевать существенные изменения в сторону народовластия. Поэтому мы за смешанную систему, и я сторонник этого».

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областного Собрания Олег Брячак поделился мнением о том, как можно повысить доверие населения к депутатскому корпусу и улучшить «привязку» депутатов к своим территориям.

«Я считаю, что нужно закрепить каким-то образом, не знаю, нотариально или еще как-то. Если депутат Иванов Иван Иванович обещает на выборах сделать то-то, то-то и то-то, и в течение какого-то времени эти обещания не выполняет, он публично слагает свои полномочия, и в этом округе назначаются новые выборы. Второе: депутатов слишком много. Я считаю, что на каждый муниципальный округ, если мы с вами сейчас говорим о Псковской области, должен быть один депутат, который и будет избираться не по спискам, а как одномандатник по этому округу. У нас, допустим, сейчас 24 округа и два города. Вот 26 депутатов. Всё. И никого больше в парламенте быть не должно. И каждый гражданин должен знать о том, кто конкретно представляет его территорию. Районных депутатов от волостных уже сократили, сейчас от окружных надо сократить всех депутатов. Я уже неоднократно говорил: расформировать вообще сенаторов, от них толку никакого нет, и сделать количество депутатов Государственной Думы по количеству субъектов Российской Федерации. Тогда будет от них толк, тогда рейтинг и статус депутатов, конечно же, вырастет, и доверие, соответственно, граждан к тому человеку, который выполняет свои обещания, которого знают, который один на территории, конечно же, вырастет».

По мнению депутата Псковского областного Собрания, регионального координатора ЛДПР Антона Минакова, говоря о недоверии населения к депутатам, не стоит объединять весь депутатский корпус в единое целое. В нем есть разные партии и фракции, и у населения отношение к той или иной партии может быть абсолютно разным. Также Антон Минаков рассказал о своем отношении к предложению о смене избирательной системы.

«Что касаемо изменения самой системы выборов и ликвидирования голосования за кандидатов по спискам, я считаю, что на данный момент система Псковской области оптимальна. И выборы проходят по системе 13 + 13. Поскольку, помимо одномандатных округов, все-таки еще партия должна выставлять своих представителей по единому списку. И люди также, когда видят кандидатов по единому списку, их биографию, могут принимать решение: голосовать за ту или за новую партию. Среди тех 13 депутатов, которые избрались в областное Собрание по единому списку, достаточно разнообразные люди. Есть и бюджетники, это люди, которые работали в медицинских учреждениях врачами, есть и крупные бизнесмены с очень большими, внушающими капиталами. И приводить это к какому-то единому среднему знаменателю и говорить, что, допустим, оба этих человека оторваны от народа, я считаю, неправильно абсолютно».

Заместитель председателя псковского «Яблока» Яна Иванова считает, что избирательная система должна быть стабильной, и, по ее мнению, действующая смешанная модель выборов эту стабильность обеспечивает. Поэтому менять ее на мажоритарную или какую-то другую «яблочница» не считает правильным.

«Формат наличия и списков, и одномандатных депутатов правильный и хорошо себя зарекомендовавший, в том числе на федеральном уровне. Именно так мы избираем Государственную Думу. Менять систему каждый раз - ошибочно. Депутат, избранный по спискам, несет ответственность за всю территорию, от которой он избран. То есть осмысляет все проблемы единого округа, который он представляет, и предлагает по ним решения. Если от Пскова, то всего города. Если от Псковской области, то всего региона. Такие проблемы есть. Это и здравоохранение, и образование, и сельское хозяйство, и экономика, и так далее. Особенность депутатов, которые избраны от небольшой территории, в том, что, как правило, они смотрят на вопросы, связанные в первую очередь со своим округом. С точки зрения общества, нужны депутаты, которые смотрят на проблемы как узко, так и широко. При этом идея, что депутат должен быть близок к людям, правильная. Поэтому мы, имею в виду "Яблоко", и выступали за сохранение поселенческого уровня власти. Но у нас в регионе этот самый близкий к людям уровень власти, на котором и были народные депутаты, к сожалению, упразднен».

Руководитель фракции партии «Новые люди» в областном Собрании Андрей Маковский не согласен с тем, что у населения доверие к депутатскому корпусу находится на низком уровне. Парламентарий предложил свое видение, как вернуть понятие «народный депутат».

«Если честно, я вообще не согласен и думаю о том, что большая часть людей не доверяет муниципальной власти. И это абсолютно логично, потому что проблемы у нас мелкие, бытовые, их должна решать муниципальная власть. Конечно, никто не может справиться с огромными объемами проблем. Некоторые из них остаются нерешенными, и это вызывает недовольство. Следующий уровень — депутаты. Мы обращаемся, мы можем обратиться по любым вопросам, начиная от газификации дома, заканчивая тем, что кошка не рожает. Поэтому здесь вопрос больше, наверное, бытового доверия, чем профессионального именно к институту власти. А если говорить о том, как сделать депутата более народным, значит, нужно сделать отчеты, рейтинг депутата на "Госуслугах". Всё максимально публично, прозрачно. Это предлагает партия "Новые люди"».

Экс-депутат Псковского областного Собрания депутатов, директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова считает более справедливой мажоритарную избирательную систему, когда люди голосуют не за партийный бренд, а за конкретного депутата, который представляет их интересы. Также Елена Косенкова рассказала о том, что значит, по ее мнению, «народный депутат».

«Люди видят человека, знают его. Обещания, которые он дает сегодня, могут быть поставлены под сомнение в будущем. Например, избиратели могут напомнить: "Ты же обещал нам". Партия тоже что-то обещает и что-то делает, но не всегда завершает начатое. В таких случаях возникает вопрос: с кого спрашивать? Наши избиратели не могут присутствовать на политических собраниях и высказывать свои мысли о том, что их волнует, что нужно изменить. А с депутатом конкретным, да, вопросов нет. Если депутат идет для того, чтобы защитить свои интересы, свой бизнес, это не народный депутат. Депутат, который идет для себя и под себя. И когда он встречается с людьми, он наговорит Бог знает сколько всего. А когда надо конкретную работу какую-то делать, его рядом нет. Его и не найти даже. У нас уже вот около месяца не горит освещение на улице. Мы и ищем, и говорим, и просим. Наверное, второй месяц пойдет, и мы будем без света все. А где народные депутаты?».

В сегодняшней программе мнения наших экспертов и политических деятелей традиционно разделились. Одни наши собеседники считают, что действующая избирательная смешанная модель стабильная и эффективная, по их мнению, она позволяет обеспечивать депутатский корпус и узкопрофильными специалистами, и близкими к народу депутатами. Но прозвучало и мнение о том, что наиболее эффективной является предыдущая, мажоритарная избирательная система, при которой депутаты находятся в тесном взаимодействии с населением. Впрочем, «за» мажоритарную систему выступают многие из представителей депутатского корпуса 90-х годов прошлого века, они считают, что эта модель была более справедливой, в большей степени соответствовала понятию «народный депутат».

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
