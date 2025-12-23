Общество

Михаил Ведерников о смене министра образования Псковской области: Нам нужен результат

Смену министра образования Псковской области прокомментировал губернатор региона Михаил Ведерников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Если говорить про смену министра образования, я тоже много раз акцентировал на этом внимание, у нас нет в правительстве своих и чужих, у нас нет любимчиков и не любимчиков. Мы исходим из профессионального подхода к работе: честности, порядочности и всего остального. Поэтому если на протяжении длительного периода есть системные проблемные вопросы, которые не решаются, значит, наверное, нужно что-то поменять в руководстве министерством. Я не говорю, что кто-то плохой, кто-то хороший. Но наверху никто не будет слушать, почему у нас что-то не получилось. Вопрос профессиональных компетенций, подхода, может быть, выгорания. Но нам нужен результат», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, врио министра образования назначен прибывший из Хабаровского края Александр Сорокин.

Министр образования Псковской области Андрей Ермаков оставил свой пост 17 ноября.

Временно исполняющим обязанности министра образования Псковской области была назначена Татьяна Лозницкая. Сейчас она вновь занята пост заместителя министра.