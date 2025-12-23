Общество

Михаил Ведерников о срыве ремонтов школ: Уже давно это бич времени

Как в Псковской области борются со срывом сроков ремонта учреждений образования, рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«По национальным проектам мы год заканчиваем неплохо. Понятно, что без проблем не бывает. В Великих Луках есть два объекта, где компанию, которая занималась строительством, внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. В другом регионе руководство компании заключено под стражу. Поэтому нам тоже пришлось расторгнуть контракты. Но мы договорились о переносе показателей, о переносе объекта на следующий год. Оперативно разыграли конкурс, уже есть подрядчик. В ближайшее время он выходит на объект. То есть постарались, чтобы этот провал по времени был минимальным», - сказал Михаил Ведерников.

Подобная проблема уже давно является «бичом времени», отметил глава региона. «Объектов действительно много в работе. Но в этом году стоит отметить, что мы практически не давали авансов. То есть история про то, что можно прийти, получить аванс и потом ищи ветра в поле, она обвалилась. Мы по несколько раз в год проводим семинары, где заказчики - муниципалитеты, министерства, ведомства, задают наиболее волнующие их вопросы, а руководители регионального управления Федеральной антимонопольной службы, налоговой службы им отвечают, показывают различные практики. Потому что иногда вроде ты прав, приходишь, а неустойку вроде рано просить, а потом уже не с кого просить. Конечно, чтобы такого не было, проводим семинары. Работу стараемся проводить максимально адекватно, с одной стороны, а с другой стороны, максимально жестко», - пояснил губернатор.

То есть, если контракт подписан - в течение недели должна на объекте появиться техника и рабочие. Если этого не произошло - это основание для расторжения контракта. «Отставание на определенный период - тоже основание для расторжения. Очень жестко требуем от заказчиков ведения лицензионной работы. Ну и прокуратура, кстати, им тоже спасибо, они очень внимательно за этим смотрят. Так что если ты нормальный, ответственный подрядчик, ты работаешь спокойно. Мы в диалоге находимся в любое время. Мне лично можно позвонить, сказать, где, какая проблема, сложности. Мы в ручном режиме включаем все, оперативно это все решаем. А если вы решили поиграть с бюджетными государственными деньгами, тогда, как говорится, ничего личного», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, на подрядчика, который выполнял капремонт в Великих Луках, завели три уголовных дела – столько же объектов не будут сданы в срок, наступающий в этом месяце. На год сдвинута сдача новых школ в Себеже, в себежской Кузнецовке, в гдовском Смуравьево-2 и в Пскове на пересечении улиц Юности и Инженерной. В Гдове и в пыталовском Линово школы должны сдать до конца года.

«Я не теряю надежду, что Линовская школа будет сдана в этом году. Для подрядчика это последний шанс, потому что если не сдаст, то для него очень негативный сценарий будет. Пока вроде обещает, что сдаст», - заключил губернатор.