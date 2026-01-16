«Дневной дозор»: Политические ожидания от 2026 года

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему политических ожиданий от 2026 года. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В конце 2025 года многие надеялись, что 2026-й станет годом завершения войн, умиротворения и мировой стабильности в многополярном мире. Однако начало этого года снова напомнило нам о том, что в мире главенствует не международное право, а право силы.

В начале 2026 года стало известно о серии ракетных ударов по Венесуэле, нанесенных Вооруженными силами США, в результате которых погибли 100 человек. Целью данной операции был арест лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Признанный лидер страны был похищен американским спецназом из своей резиденции и вывезен на суд в США.

В Иране начались выступления граждан, недовольных ростом цен и девальвацией национальной валюты. Лидер Соединенных Штатов пригрозил руководству Ирана возмездием за попытки силового подавления выступлений. Позднее американский президент заявил о намерениях завладеть Гренландией любым способом, отобрав ее у Дании (члена Европейского союза и НАТО). Все эти факты говорят о том, что попытки вернуться к многополярному миру, восстановить прежнюю систему сдержек и противовесов не срабатывают. Скорее, эти события начала года напоминают движение к однополярному миру, где безраздельно доминирует и правит мировой гегемон — Соединенные Штаты Америки, для которых, как сказал президент Дональд Трамп, международное право не имеет значения.

Эксперты также говорят об ослаблении роли таких признанных международных институтов, годами обеспечивавших относительную стабильность в мире, как Организация Объединенных Наций. Нормы международного права и решения Совета безопасности ООН не исполняются. На это указывают и абсолютно двойные стандарты современной мировой политики, когда большинство стран мира признали де-факто законной атаку США против Венесуэлы и похищение главы государства. А страны Европейского союза, которые так много кричали о «нарушениях международного права со стороны России», не спешат вводить против Трампа санкции, не собрали «коалицию желающих». Хотя вмешательство в жизнь другой страны и свержение суверенного правительства — это прямой акт агрессии.

Что ждет нас в сфере политики в 2026 году? Движемся ли мы к однополярному миру во главе с США? Насколько это опасно? Чем грозит непредсказуемость Трампа? И не пора ли России уже понять, что уповать на действующего американского президента и верить в то, что он друг России, бессмысленно? Как на эти вопросы ответят наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

По мнению члена-корреспондента РАН, доктора исторических наук Валерия Гарбузова, последние события в отношении Венесуэлы и Гренландии показывают, что курс на американское лидерство с приходом Трампа не исчез, а усилился. И, по прогнозам, в преддверии выборов он будет становиться только агрессивнее. Валерий Гарбузов поделился соображениями о том, почему действия американского президента сложно предсказать, и рассказал, стоит ли надеяться на «дружбу» между Россией и США.

«Трамп (Дональд Трамп, президент США — ред.) известен тем, что часто говорит одно, а делает другое. Потом он может заявлять нечто прямо противоположное, что, очевидно, сбивает людей с толку. Относительно Трампа заблуждение непозволительно, потому что существует такой стереотип якобы Трамп — изоляционист, это неверное представление. Трамп — это классический американский империалист, и именно так его и следует оценивать. Сейчас происходят события, которые, по-моему, являются подготовкой к чему-то более масштабному, что ожидается в 2026 году. В этом году ему нужно успеть до ноябрьских выборов сделать что-то, что ещё больше привлечёт на его сторону американский электорат. На словах он любит Путина (Владимир Путин, президент РФ — ред.), хорошо о нём отзывается, иногда, правда, говорит, что он в нём разочарован, но это особенность психики — она у него очень подвижная. У него хаотичное сознание, и это сказывается на его действиях и на его оценках, что следует иметь в виду. Трамп очень не похож на всех своих предшественников именно своей психологической спецификой, и это сказывается на его действиях. Он может быть очень резким, очень радикальным. По сути дела, это такой консервативный американский радикал, который начинает себя проявлять во второе президентство, и так и будет. Ни о какой дружбе в отношениях между США и Россией говорить не следует, потому что были, конечно, у кого-то надежды, что что-то изменится, но ничего не произойдет, потому что ни санкционный режим не меняется, ни отношения по вопросу о контроле над вооружением — сфера заморожена, ни культурные обмены, ни научные обмены, ничего. Всё парализовано».

Член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин поделился мнением о том, как будет развиваться политическая ситуация в 2026 году, и о том, что, на его взгляд, представляет для России наибольшую опасность.

«На мой взгляд, в 2026 году будет обострение ситуации. Потому что в мире происходит цивилизационная война двух проектов: Запад и остальной мир, прежде всего русский, борется за то, по какому цивилизационному проекту будет осуществляться дальнейшая эволюция человечества. Мир будет как единство однообразного или многообразного, то есть как однополярный или многополярный мир. Запад отстаивает свой проект, мир как единство однообразного. Все должны подчиняться одному хозяину, (быть - ред.) безликими, фактически биороботами. Им не нужны суверенные страны, национальности, другие религии. Формируют концлагерь, где во главе будет стоять привилегированная элита, а остальные, как биороботы, будут выполнять работу для того, чтобы они безбедно существовали. 2026 год прежде всего для нас важен, чтобы руководство нашей страны сделало выводы из того, что происходит, и поняло, что для нас большая опасность даже не Трамп. Для нас большая опасность — это западно-мыслящая элита, которая ещё вертится вокруг президента Путина и которая так же, как в Венесуэле, в Ираке, в Ливии, может предать в самый ответственный момент нашу страну».

По мнению депутата Псковской городской Думы, историка Татьяны Пасман, между Россией и США могут быть общие интересы, но вот в дружеские взаимоотношения между странами она не верит. Депутат поделилась своими политическими ожиданиями от 2026 года, рассказала о том, какова вероятность формирования однополярного мира, и объяснила, почему, по ее мнению, Дональд Трамп войдет в историю как самый непредсказуемый президент.

«Я ожидаю от больших политиков действий по снижению напряжённости в мире, возвращения к идеям мира и действиям по его установлению. К сожалению, исторические реалии говорят больше о том, что приходится в это только верить, но очень хочется ожидать. Возможность однополярного мира вызывает опасения, однако, по мнению экспертов, в настоящее время это маловероятно. Если же эта перспектива и обсуждается, то в основном через призму информации, распространяемой средствами массовой информации, а не в контексте реальной политики. О непредсказуемости политики Трампа. Её крайне сложно предугадать. Это наглядно демонстрируют последние шаги, предпринятые Соединёнными Штатами. С одной стороны, они в декабре 2025 года принимают новую стратегию национальной безопасности США, которую сегодня нередко называют доктриной Монро 2.0, но в то же самое время в ней очень много противоречивого. А действия, которые совершают Соединённые Штаты Америки уже после её принятия, во многом противоречат и самой доктрине. Поэтому, конечно, непредсказуемость — это то слово, с которым Трамп войдёт в историю мировой политики».

По мнению бывшего депутата Госдумы, экс-губернатора Псковской области Евгения Михайлова, шанс на то, что 2026 год сможет стать годом мира, сохраняется. Тем не менее развитие политических событий в 2026 году может быть весьма непредсказуемым. Чего нельзя сказать о поведении Дональда Трампа - его экс-глава региона считает достаточно последовательным в своих действиях. А вот превращение мира в однополярный уже в 2026 году он считает маловероятным.

«То, что американцы активничают в западном полушарии, скорее связано с постепенным ослаблением их позиции в Европе, она сейчас на ножах по той же Гренландии, конфликт есть. Европейцы гораздо более критично относятся к Соединённым Штатам, чем это было раньше. Американцы не укрепляют свои позиции в глобальном масштабе. Они усиливают своё влияние локально, в пределах своих зон контроля. В целом их усилия направлены на сохранение текущего положения, но пока с переменным успехом. Что касается в целом этого года, сложно сказать, что будет по результату. Возможно, надежда на мир есть. Они связаны как с нашими вооружёнными силами, которые, будем надеяться, смогут оказать необходимое давление, чтобы или достичь победы в этом году, или хотя бы её приблизить. Также, конечно, с общим международным раскладом всё гораздо сложнее. Международная ситуация может как обостряться, так и стабилизироваться. Пока она обостряется. Почему (политика Трампа — ред.) непредсказуемая? Не более непредсказуемая, чем у всех остальных. Трамп, в принципе, достаточно последовательно выполняет свою программу. Для нас он в прошлом году сделал несколько подарков: сократил помощь, причём серьёзно, Украине, что помогло нашему наступлению, и действительно пытался достичь какого-то мира. Стороны не согласились на взаимные условия, но тем не менее Трамп приложил довольно большие усилия».

«У России есть только два союзника — её армия и флот», — такой фразой российского императора Александра III ответил на вопрос о возможной дружбе между Россией и Америкой глава фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании, кандидат политических наук Андрей Маковский. Он также высказал свое мнение об угрозе гегемонии одной державы и агрессивных действиях со стороны Дональда Трампа.

«Что касается однополярного мира, то мы видим, что постепенно американские технологии цветных революций вытесняются просто грубым силовым давлением: захват президента, финансирование протестов на Ближнем Востоке, грубая агрессия и давление. Конечно же, в политике это воспринимается как последние шаги, больше даже как политическая истерия и максимальное запугивание. Что касается Гренландии, то, конечно, это расценивается не как сказки или глупые изречения, а максимально серьёзно. И я думаю о том, что у всех политических игроков идёт проработка всех возможных вариативностей. Что касается мира, то, конечно, мы будем надеяться и верить в нашу победу. Я думаю, что это безусловно, и всё делать в 2026-м году, чтобы быстрее её приблизить. А что касается дружбы с Трампом, то в политике, в принципе, ни с кем дружба невозможна. Если ты сам по себе сильный, устойчивый, экономически развитый, все хотят с тобой дружить. Если нет, то нет. Я думаю о том, что политика идёт в эпоху реализма и неореализма, нужно прежде всего быть самому сильным и влиятельным, и друзья появятся».

Известный российский политолог Игорь Минтусов не согласен с тем, что события, произошедшие в Венесуэле в начале года, зададут 2026-му негативный вектор. Он поделился своим видением перспектив формирования монополярного мира и последствий поступков лидера США.

«Во-первых, иностранных войск на территории Венесуэлы нет. Там не ведутся военные действия. Во-вторых, озабоченность о том, что нарушен международный порядок, высказал целый ряд стран, в частности Россия и Китай. Поэтому реакция была. А ожидать более бурную — я что-то не помню реакции тех же европейских стран, чтобы они выступили с поддержкой. Хотя, по-моему, и генеральный секретарь ООН и практически все сказали, что это да, нарушение международного права. Констатация факта. Другое дело, это заставляет задуматься, что, может быть, Соединённые Штаты войдут во вкус и начнут то же самое делать в больших масштабах. Такой расклад вызывает опасения и вопросы. В первую очередь речь идёт о такой теме, как Гренландия, например. Если Трамп осуществит свою задумку, а именно что Гренландия станет частью США, то это, конечно, серьёзная заявка на прекращение существования НАТО. Я не уверен, что Трамп хочет этого, но он в этом направлении двигается. Поэтому предположение, что 2026 год будет куда более сложным и с непредсказуемыми последствиями, — я с ним как раз согласен. Вероятность приближения к однополярному миру во главе с США достаточно высокая, по крайней мере, гораздо выше, чем это было в прошлом году, и это показали события в Венесуэле. В прошлом году были первые сигналы этого, я имею в виду бомбардировку Ирана, то есть вероятность высокая».

По итогу сегодняшней программы мнения наших экспертов, как это чаще всего бывает, разделились. Одни наши комментаторы стараются не терять оптимистичного настроя и преждевременно не отказываться от надежд на то, что 2026 год сможет стать годом мира. Но большинство собеседников считают, что угроза приближения гегемонии одной державы достаточно велика, а агрессивные и непредсказуемые действия президента Америки и отсутствие должной реакции на эти действия стран мирового сообщества с первых дней окрасили 2026 год в тревожные тона.

Александра Братчикова