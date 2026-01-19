 
Политика

Два депутата Псковского областного Собрания могут лишиться мандатов

0

В Псковское областное Собрание депутатов поступило представление от органов прокуратуры в связи с тем, что у двух депутатов, представителей оппозиционных фракций — Олега Брячака («Справедливая Россия») и Владимира Панченко (КПРФ) — имеются счета в иностранных банках, что противоречит закону «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

По нашей информации, вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов может быть вынесен на ближайшую сессию.

Так как оба депутаты были избраны по партийным спискам, их мандаты будут переданы кандидатам, занимавшим следующие места в списках. Они будут исполнять обязанности депутатов до конца работы нынешнего созыва областного Собрания.

Напомним, выборы депутатов Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года.

Пресс-портреты

Панченко Владимир Юрьевич

Панченко Владимир Юрьевич

Депутат Псковского областного Собрания

Брячак Олег Михайлович

Брячак Олег Михайлович

Депутат Псковского областного Собрания

