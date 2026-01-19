 
Политика

Владимир Панченко отрицает наличие счетов в иностранных банках

Депутат Псковского областного Собрания от КПРФ Владимир Панченко отрицает наличие счетов в иностранных банках, ссылаясь на ошибку налоговой службы. Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

«О представлении прокуратуры знаю. Буду это оспаривать, у меня нет счетов в иностранных банках с 2015 года. Это старинные счета, которые почему-то не удалены. Сейчас я с этим вопросом разбираюсь. Нашел бумажки, уведомления, которые я делал в налоговую в 2017−2018 годах, когда они запрашивали требования. Поэтому сейчас я этим вопросом занимаюсь, счетов у меня в иностранных банках нет. Это какая-то ошибка», – сказал Владимир Панченко.

Напомним, в Псковское областное Собрание депутатов поступило представление от органов прокуратуры в связи с тем, что у двух депутатов, представителей оппозиционных фракций — Олега Брячака («Справедливая Россия») и Владимира Панченко (КПРФ) — имеются счета в иностранных банках, что противоречит закону «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов». Такое нарушение может стоить парламентариям мандатов. 

Пресс-портреты

Панченко Владимир Юрьевич

Панченко Владимир Юрьевич

Депутат Псковского областного Собрания

Брячак Олег Михайлович

Брячак Олег Михайлович

Депутат Псковского областного Собрания

