Не знаю, как вы, а я сегодня нахожусь под впечатлением от результатов свежего интернет-опроса на тему, зачем нужны депутаты. Не то, что бы у меня были какие-то сверхожидания в этом отношении, или я, политический обозреватель, полагал, что все-то вокруг знают имена, типа, народных избранников, четко представляют, чем они занимаются, внимательно следят за их работой - и уровень доверия к ним со стороны общества зашкаливает. Разумеется, нет - все мы тут не первый год живем, и никаких таких иллюзий давно нет. Однако на самом деле всё оказывается еще более мрачно, чем можно было предполагать.

Из всего многообразия ответов на вопрос, зачем нужна Госдума, большинство - 58% респондентов ПЛН (а именно там проходил опрос) выбрало ответ: «Для создания видимости, что у нас парламентская демократия». Понимаете: ви-ди-мость?! Читай, декорация, симулякр, подобие. Едем дальше: едва ли не каждый четвертый опрошенный - почти 23 процента - считает, что она, дума, вообще не нужна. С большим отрывом от этих ответов с семью процентами голосов идет вариант: Госдума нужна «для тестирования реакции населения на бредовые идеи» - как говорится, привет Милонову, Хамзаеву и прочим запретителям, ограничителям, исследователям национальности Чебурашки.

Остальные варианты ответов набрали значительно меньший процент, и здесь у меня совсем уж скверная новость для партийцев всех мастей: вариант ответа «В Госдуме представлены интересы избирателей широкого спектра политических партий» вообще не получил ни одного голоса из более чем трехсот. Ни од-но-го!

- Это просто какой-то... позор (из фильма «Собачье сердце»)

Тут конечно кто-то скажет, что интернет-опрос - это не полноценное социологическое исследование, выборка не та, репрезентативность и всё такое. Да кто бы спорил? При желании каждый может обратиться к данным провластных социологических контор с их вроде проведенными по фэншую исследованиями - там нарисованная картинка получше будет (правда, и там вывод такой, что доверие к парламентским институтам и депутатскому корпусу в стране традиционно значительно ниже, чем к исполнительной власти. Степень известности представителей законодательной ветви власти намного меньше, чем у исполнительной). А что касается интернет-опроса, то и отмахнуться от того, что вот этот полученный нами срез общественного мнения в очередной раз фиксирует общественную проблему, нельзя.

Чтобы быть правильно понятым, поясню: мы категорически не согласны с теми, кто считает, что Госдума не нужна. Наоборот, убеждены, что развитая парламентская демократия - необходимый атрибут всякого цивилизованного государства. И нельзя судить о парламенте в целом по отдельным персонажам, эпатирующим публику подчас бредовыми идеями.

Но что из всех этих грустных цифр и процентов следует? Высказываю свое мнение. По-моему, налицо весьма тревожная ситуация, которая помимо прочего объясняет, почему наши люди не считают нужным следить за деятельностью депутатов - и не важно даже, какого уровня (муниципального, регионального, федерального - всё для обывателей едино), не хотят они вникать в нюансы деятельности парламентариев и в конце концов многие не ходят на выборы. А депутаты такого отношения как будто бы не понимают.

Вспоминаю, как в этой студии - тогда, правда, еще не такой яркой и большой - сидел у микрофона на тот момент депутат Госдумы, псковский убитодорожник Саша Васильев. И на серьезных щах рассуждал, что зарплата у него и его коллег - да, большая, сотни тысяч рублей, как у капитана воздушного судна, но ведь, говорил, и ответственность-то у нас какая, ого-го! Как пилоты несем ответственность за жизни наших граждан. Всё это уже тогда воспринималось как какая-то невероятная карикатура - сами собой возникали аналогии с некогда популярным комедийным сериалом.

- Не бережешь ты себя, Юрий Венедиктович, отдохнуть тебе надо! (из скетчкома «Наша Раша»).

Даже удивительно, как это «Нашу Рашу» с депутатами Юрием Венедиктовичем Прониным и Виктором Харитоновичем Мамоновым у нас до сих пор еще не запретили. Если серьезно, то всё это я говорю не для того, чтобы кого-то обидеть или оттоптаться на ком-то.

Напротив, мне очень хотелось бы, что бы всё было в этом отношении по-другому, и цифры по итогам опроса - совсем другими. А сейчас мне горько и обидно.

Я хотел бы, чтобы не об отдельных представителях депутатского корпуса мы могли бы сказать, что - да, знаем этих людей, видим, как они работают, благодаря их открытости можем задать любой вопрос (в частности, есть пример депутата Госдумы от Псковской области Александра Козловского, который активно работает в регионе, полезен и является полной противоположностью упомянутому Васильеву), а обо всем депутатском корпусе так могли бы говорить. В целом разговор о парламентаризме - долгий и серьезный, в том числе предполагающий изучение парламентских институтов - то, как за последние десятилетия они изменились, каким был вес и статус депутатов, многие из которых в дальнейшем становились главами регионов, руководителями федеральных министерств и т. д.

В качестве конкретного примера здесь можно привести тот факт, что сразу два экс-депутата Государственной Думы (Евгений Михайлов и Михаил Кузнецов) во второй половине 1990-х - первой половине 2000-х становились губернаторами Псковской области. Вместе с тем приходится фиксировать, что за последние десятилетия произошла девальвация мандата депутата любого уровня, политический вес депутатов стал ниже, корочки теперь ни от чего не защищают. Кстати, в последние дни в этой связи часто приводят в пример дело Анастасии Повторейко.

Впервые в более чем тридцатилетней истории псковского регионального парламента действующий депутат оказался в СИЗО, на минувшей неделе суд рассматривал ее ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест - и оставил под стражей. Но не будем сейчас о конкретном депутате - нас волнует проблема в целом, проблема парламентариев разного уровня. Еще несколько десятилетий назад, в 1990-е годы Госдума была достаточно самостоятельной силой, полноценным субъектом власти и даже хотела вынести импичмент тогдашнему президенту Борису Ельцину. В регионах, в том числе в Псковской области, законодательные собрания могли устроить выволочку даже губернаторам и их замам, народные избранники не соглашались, голосовали против предложений исполнительной власти, спорили, тогда и вопроса такого не возникало: место ли парламент для дискуссий? «Конечно! А какие тут могут быть варианты?!» Сегодня парламентские институты многими воспринимаются как механизмы формального одобрения властных инициатив.

Внесенные несколько лет назад поправки в Конституцию России, казалось бы, формально расширили полномочия парламента. Он теперь утверждает кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров, перед депутатами отчитывается исполнительная власть. То же самое и с «младшими братьями» думцев - депутатами регионального и муниципального уровней. Общим местом стали высказывания о том, что их статус и значение повысились.

Но это с формальной точки зрения. В действительности же влияние депутатского корпуса снижается. Этот вопрос сейчас тем более актуален в связи с тем, что в сентябре этого года пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания, а неофициальная кампания уже фактически стартовала. И для депутатов, которые совсем скоро снова станут кандидатами наступают горячие деньки - на кону депутатские кресла, зарплаты, статус со всеми вытекающими отсюда полномочиями.

Чунга-чанга, места лучше нет!

Чунга-чанга, мы не знаем бед!

Чунга-чанга, кто здесь прожил час

Чунга-чанга, не покинет нас (из мультфильма «Катерок»)

И вот, значит, впереди у нас большой электоральный цикл, не побоюсь этого определения, пир партийного духа. На старте года парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект - клуб политических гурманов «Политкухня».

Его цель - сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике, а политикам дать возможность высказаться, ответить на актуальные вопросы, стать ближе к людям.

Мы всех приглашаем на политическую кухню. Уже на первую встречу в минувшую среду мы позвали шеф-поваров - руководителей региональных отделений парламентских партий. Пришли все, за исключением коммунистов - с этими вышло, как в бородатом как Карл Маркс анекдоте о нищем провинциальном актере, которому в декабре предложили сняться в Голливуде, а он ответил отказом: мол, нет, не могу - у меня ёлки. Вот и раздираемые внутрипартийными конфликтами псковские коммунисты, недодумцы такие, - не смогли, ну или побоялись прийти на честный разговор в прямом эфире.

Вместо этого пошли возлагать цветы к памятнику Владимиру Ленину в годовщину его смерти: на полчаса раньше пойти к Ильичу - было бы рано, сразу после эфира - поздно, надо было именно в этот час. Несмотря на этот их пропуск, двери не закрываем - если одумаются, пусть приходят. У нас еще будет много встреч с партийцами, кандидатами, экспертами. А в первой программе нового проекта партийные трибуны получили возможность донести до слушателей и читателей ПЛН массу информации по актуальным вопросам. Так, например, эсер Олег Брячак прокомментировал ситуацию с представлением прокуратуры о лишении его депутатского мандата из-за открытого в иностранном банке счета. Региональный координатор ЛДПР Антон Минаков говорил об актуальной проблеме с отоплением в ряде районов и своей инициативе провести парламентский час по этому вопросу. Яблочник Артур Гайдук объяснял, зачем нужны депутаты. «Новолюдь» Андрей Маковский давал ответ на вопрос, сбежал - или не сбежал, а ушел на новое место работы экс-председатель псковского реготделения этой партии. Ну а вице-спикер областного Собрания, единоросс Игорь Дитрих прокомментировал ситуацию с арестом Анастасии Повторейко и высказал свое собственное мнение по поводу того, кто мог бы войти в пятерку лидеров списка партии власти на сентябрьских выборах.

Игорь Дитрих, заместитель председателя Псковского областного Собрания: Это конечно, губернатор (Михаил Ведерников). Это, конечно, председатель Псковского областного Собрания депутатов (Александр Котов). Возможно, как вариант, руководитель фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. И как вариант - должны быть представители образования и здравоохранения.

Таким образом, нашли подтверждение предварительные прогнозы обозревателей ПЛН относительно состава пятерки лидеров списка «Единой России».

Наша информация, как и прежде, верна - мы и дальше будем внимательно следить за событиями и в партии власти, и в рядах оппозиции. Обязательно обо всем интересном и важном расскажем слушателям и читателям Псковской Ленты Новостей. Как всегда на сайте ПЛН - самые горячие и резонансные темы.

Сегодня из зала суда подробно информируем о начале рассмотрения громкого коррупционного дела в отношении экс-ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной.

В ближайшее время в соответствии с многолетней традицией опубликуем материал на тему, что год грядущий нам готовит. А в четверг в деталях расскажем о главных решениях первой в этом году сессии Псковского областного Собрания - чтобы читатели лучше знали, чем занимаются наши депутаты и какие необходимые людям решения они принимают.

На сегодня всё. Это была текстовая версия программы «Гонки по вертикали», выходящей по вторникам на радио ПЛН FM. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области, Псковское областное отделение КПРФ