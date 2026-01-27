Наталья Ильина признала вину по всем 17 пунктам обвинения

Бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина, которая находится под домашним арестом, признала вину в полном объеме по всем 17 эпизодам, включая мошенничество и превышение полномочий. Она раскаялась в содеянном, говорится в обвинительном заключении, которое есть в распоряжении ТАСС.
Ранее сообщались подробности по обвинению Ильиной в мошенничестве в особо крупном размере.
Также рассматриваются 16 эпизодов обвинения в превышении должностных полномочий.
Отметим, 4 декабря 2025 года Псковский городской суд изменил меру пресечения экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Обвиняемая находилась под стражей с 8 апреля 2025 года, в декабре переведена под домашний арест. Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 год.
Сегодня суд начал рассматривать уголовное дело по существу.