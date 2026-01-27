Наталья Ильина признала вину по всем 17 пунктам обвинения

Бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина, которая находится под домашним арестом, признала вину в полном объеме по всем 17 эпизодам, включая мошенничество и превышение полномочий. Она раскаялась в содеянном, говорится в обвинительном заключении, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Доказательствами, подтверждающими обвинение Ильиной Н. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, являются: показания обвиняемой (подозреваемой) Ильиной Н. А., которая вину в инкриминируемых ей преступлениях признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. <...> Доказательствами, подтверждающими обвинение Ильиной Н. А. в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, являются: показания обвиняемой (подозреваемой) Ильиной Н. А., которая вину в инкриминируемых ей преступлениях признала в полном объеме, в содеянном раскаялась», - отмечается в тексте документа.

Ранее сообщались подробности по обвинению Ильиной в мошенничестве в особо крупном размере.



Также рассматриваются 16 эпизодов обвинения в превышении должностных полномочий.

Отметим, 4 декабря 2025 года Псковский городской суд изменил меру пресечения экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Обвиняемая находилась под стражей с 8 апреля 2025 года, в декабре переведена под домашний арест. Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 год.

Сегодня суд начал рассматривать уголовное дело по существу.