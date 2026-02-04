«Политкухня»: Под каким соусом пройдут выборы-2026?

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Сегодня участником программы станет председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. В компании с «политическим шеф-поваром», главным редактором Псковской Ленты Новостей Александром Савенко слушатели познакомятся с избиркомовской «кухней» и узнают о том, как готовятся выборы-2026, что может придать им остроту и под каким соусом пройдут избирательные кампании этого года.

Встреча в клубе политических гурманов пройдет в прямом эфире и начнется в 13.04. Как обычно, видеотрансляцию из студии можно посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM в январе запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Участниками первой программы стали руководители региональных отделений парламентских партий.